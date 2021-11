La nivelul județului, în ultimele 24 de ore au fost internate 9 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, în același interval de timp fiind externate 41 persoane. În aceeași perioadă de referință au decedat 5 persoane ca urmare a infecției cu Covid – 19. Din totalul celor 583 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 91 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 10 pacienți sunt în zona tampon și 482 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid).

Din cei 91 pacienți diagnosticați Covid-19:

– 35 prezintă forme medii ale bolii;

– 38 prezintă forme severe;

– 18 prezintă forme grave și sunt internați în secția ATI (7 pacienți ventilați non – invaziv și 4 pacienți intubați, ventilați invaziv).

Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava dispune, la această dată, de 368 paturi libere, din care 133 pentru pacienți Covid-19, 206 în sectorul non-Covid, 29 pentru zona tampon.

La unitatea ATI nu sunt disponibile paturi pentru pacienți Covid, sunt 17 ventilatoare libere, din care 7 pentru pacienții Covid-19 și 10 pentru pacienții non- Covid.

La nivelul Spitalului Municipal Rădăuți sunt internați 49 pacienți diagnosticați cu Covid-19 (5 persoane cu forme ușoare, 27 persoane cu forme medii, 6 persoane cu forme grave și 11 persoane cu forme critice), 8 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus, 240 locuri disponibile în sectorul Covid. La unitatea ATI Covid sunt internați 11 pacienți, fiind disponibil un loc.

La nivelul Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc sunt internați 18 pacienți diagnosticați cu Covid-19 (5 pacienți cu forme ușoare, 5 pacienți cu forme medii și 8 pacienți cu forme grave), persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus 0, fiind libere 40 locuri în sectorul Covid.

La nivelul Spitalului Orășenesc Gura Humorului sunt internați 11 pacienți diagnosticați cu Covid-19 (3 pacienți cu forme ușoare și 8 pacienți cu forme medii), persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus 0, fiind libere 53 locuri în sectorul Covid.La nivelul Spitalului Boli Cronice Siret sunt internați 4 pacienți diagnosticați cu Covid-19 (4 cu forme medii), persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus 0, fiind libere 29 locuri în sectorul Covid.

La nivelul Spitalului Municipal Vatra Dornei sunt internați 31 pacienți diagnosticați cu Covid-19 (22 cu forme medii, 7 cu forme grave, 2 cu forme critice), 2 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus, fiind libere 40 locuri în sectorul Covid.

La nivelul Spitalului Municipal Fălticeni sunt internați 30 pacienți diagnosticați cu Covid-19 (3 cu forme ușoare, 15 cu forme medii, 8 cu forme grave și 4 cu forme critice), persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus 0, fiind libere 59 locuri în sectorul Covid. La unitatea ATI Covid sunt internați 3 pacienți, fiind disponibil un pat pentru pacienți Covid.

Totalul persoanelor internate și diagnosticate cu Covid-19 la nivelul județului Suceava este de 234 iar numărul persoanelor suspecte de Covid-19 este de 20.

La nivelul județului sunt disponibile 594 locuri libere Covid și 91 locuri pentru zona tampon.

Persoanele suspecte Covid-19, internate în zonele tampon, în cazul confirmării infecției cu noul coronavirus sunt declarate pacienți diagnosticați Covid-19, fără a fi influențată statistica în ceea ce privește numărul de internări.