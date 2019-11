Sezonul anvelopelor de iarna se declara deschis, iar soferii ar trebui sa stie cateva dintre principalele lucruri si modificari din Codul Rutier, considera autoritatile.

Noile modificari din Codul Rutier te pot face pasibil de amenda, chiar daca ai masina utilata cu anvelope de iarna, stiai asta? Multi soferi aleg sa cumpere astfel de anvelope de la companiile specializate in dezmembrari auto, facand astfel economie la costuri. Insa, daca anvelopele sunt uzate, politia te poate amenda in continuare, chiar daca ele sunt de iarna, cu sume de pana la peste 700 de lei.

Care este limita de uzura a anvelopelor de iarna admisa de catre autoritati?

Pentru a putea circula legal si a nu te expune la amenzi usturatoare, limita de uzura admisa pentru anvelopele de iarna este de 1,6mm. Iar limita pentru siguranta minima este de 2mm. Daca aceste limite nu sunt respectate, politia poate aplica o amenda in cuantum de pana la 725 RON, cu 4 – 5 puncte, plus masura de retinere a certificatului de inmatriculare

ATENTIE: aceasta prevedere se aplica tuturor tipurilor de autovehicul.

Ce amenzi poti primi daca masina ta nu este dotata cu anvelope de iarna?

Daca autovehiculul nu este dotat deja cu anvelope de iarna, amenzile pot fi cu adevarat colosale. Pot depasi suma de 2500 RON. Zapada este pregatita sa se astearna in orice moment, iar daca vei fi surprins cu masina pe un drum inzapezit fara astfel de anvelope de iarna, amenzile pot urca chiar si pana la 2900 RON.

Cum identifici anvelopele de iarna?

Anvelopele de iarna se pot identifica prin prisma literelor printate pe lateral: M si S. Poti vedea aceste litere in diferite combinatii: M&S, M+S, M.S, MS, insa nu sunt incluse in aceasta categorie si anvelopele marcate cu inscriptia „all seasons”.

Asadar, cand va achizitionati anvelopele, fie ca alegeti un shop specializat, fie ca le achizitionati online sau din alta parte, trebuie sa fiti atenti la aceste detalii.

De asemenea, autovehiculele care depasesc o masa de 3.5 tone, trebuie sa fie dotate si cu dispozitive antiderapante: lanturi de iarna. Cele care nu se regasesc si nu sunt echipate cu aceste dispozitive, pot duce soferii catre primirea unei amenzi intre 1305 si 2900 RON. In plus, certificatul de inmatriculare va fi ridicat pentru soferii aflati in aceasta situatie, eliberandu-se in schimb o dovada fara drept de circulatie.

Sezonul anvelopelor de iarna si-a facut prezenta deschiderea inca din luna octombrie a acestui an, in unele zone ale tarii zapada fiind deja prezenta.