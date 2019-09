Nu trebuie sa cumparati iPhone 11 sau iPhone 11 Pro pentru a obtine unele dintre cele mai noi functii ale smartphone-ului Apple. Actualizarea iOS 13 a brandului Apple, lansata joi, aduce o multime de noi functii pentru modelele de iPhone care dateaza de la 6S, inclusiv iPhone SE.

Apple a anuntat actualizarea software in cadrul Conferintei sale Mondiale pentru Dezvoltatori la inceputul lunii iunie si a facut publica o versiune timpurie, neterminata, cunoscuta sub numele de beta, disponibila publicului la sfarsitul acelei luni.

Odata cu actualizarea din acest an, Apple a pus un accent deosebit pe confidentialitate si optimizarea aplicatiilor de baza ale iPhone-ului precum Photos and Maps.

Iata 9 dintre cele mai cool functii pe care noua versiune iOS le va avea disponibile

1.Vei putea seta taburile din Safari sa se inchida automat

Daca te confrunti mereu cu problema deschiderii a nenumarate taburi in Safari, pe care uiti sa le inchizi mai apoi, acum poti seta ca acestea sa se inchida automat, dupa o zi, o saptamana sau o luna.

2. DarkMode

Deja suntem obisnuiti cu modul intunecat al temelor de Messanger sau chiar Gmail. Ei bine „Dark Mode” ajunge si pe iPhone odata cu noua actualizare.

3. Noi stikere Memoji in sms-uri

De acum inainte vei putea utiliza emoji – Memoji si in SMS-uri nu doar pe messanger sau in alte aplicatii.

4. Vei putea sa faci comutarea intre taburi care sunt deja deschise in Safari

In momentul in care incepi sa tastezi url-ul pe care doresti sa ajungi, iti vor aparea deja tab-urile care sunt deschise si vei putea selecta direct tabul care te intereseaza.

5. Un nou layout pentru aplicatia de poze

Aplicatia de poze va capata o noua grafica, asemanatoare cu un colaj de imagini personalizat.

6. Functie de Search in Mesaje se va imbunatati

Cand glisati in jos din partea de sus a ecranului in aplicatia Mesaje pentru a dezvalui bara de cautare, Apple va va prezenta acum sugestii pentru contacte si continut pe care poate doriti sa le gasiti.

Acest panou va arata persoanele pe care le contactati frecvent, precum va sugera si fotografii, locatii, atasamente si link-uri din mesaje recente.

7. Va exista mai multa transparenta din partea aplicatiilor in ceea ce priveste utilizarea locatiei voastre

In iOS 13, veti primi mai multe notificari despre cat de des aplicatiile utilizeaza locatia telefonului, ceea ce face mai usor sa intelegeti ce servicii va vad locatia si la ce folosesc acestea datele dumneavoastra.

8. Vei putea manageria WiFi si Bluetooth direct din Control Center

Odata cu lansarea iOS 13, nu va mai trebui sa intri in meniul Setari pentru a te conecta la o noua retea WiFi sau un nou dispozitiv Bluetooth. In schimb, vei putea face asta doar apasand si tinand apasate pictogramele WiFi si Bluetooth in centrul de control, la care poti ajunge glisand in jos din coltul din dreapta sus al ecranului de pe iPhone X sau modelele ulterioare. (Daca utilizezi un iPhone 8 sau mai vechi, vei avea dispobibila aceasta setare in partea de jos a ecranului).

9. Functia de reminder va fi mult mai comprehensiva

Aceasta functie va avea parte de un complet redesign si vor fi adaugate mai multe functii, care te vor putea notifica in ceea ce priveste reminder-ul specific pe fiecare tip de document in parte. Vei putea organiza aceste notificari si aplicatia va fi mult mai usor de folosit.