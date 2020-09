Arată foarte bine pentru anii lor! Deşi au ajuns la vârste de bunicuţe, Jane Seymour, Diane Keaton, Jane Fonda şi Cher încă se menţin. Ele şi-au dezvăluit secretele, notează click.ro.

Nu ai crede că actriţa Jane Seymour are 69 de ani şi a născut patru copii. Are încă un trup de adolescentă, deşi mai are un an până devine septuagenară. Îşi păstrează silueta cu exerciţii fizice.

Ca să nu facă riduri folosește loțiuni şi creme hidratante. Are grijă să doarmă 8 ore. Evită carnea și dulciurile.

Actriţa Diane Keaton, de 74 de ani, se menţine şi ea bine. Nu pare septuagenară. Ea spune că o ajută mult să nu îmbătrânească faptul că îşi propune mereu să fie bună, potrivit sursei citate.

