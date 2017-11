Cel mai vechi producator de ceasuri este bineinteles un brand elvetian. Compania a fost infiintata de catre ceasornicarul Humbertus Gallet, care a primit cetatenie in Elvetia in anul 1466. In anul 1702 deja compania Gallet era cea mai recunoscuta fabrica de ceasuri si bijuterii din Elvetia.

In anul 1806, Phillipe Gallet a inregistrat numele oficial al companiei, Gallet & Cie, iar in anul 1826 a mutat sediul companiei la Chaux-de-Fonds. De-aici compania a crescut enorm si-a ajuns cea mai cunoscuta companie de ceasuri in secolul 20.

Cine a purtat pe mana acestei minunatii ale lui Gallet?

Nu doar calitatea ceasurilor a facut din firma Gallet o companie mega cunoscuta, ci si clientii fideli ai acestei firme. Ceasurile Gallet au fost introduse in tinuta obligatorie a soldatilor din armata SUA si in garderoba pilotilor de la Fortele Aeriene.

Un celebru ceas Gallet a fost purtat pe mana chiar de catre senatorul Harry S. Truman in 1939.

Asadar, aceasta firma de ceasuri originale de lux a devenit cu adevarat un punct de reper pe piata accesoriilor. Ceasurile Gallet au fost concepute special cu aplicatii profesionale militare si cu tehnologii extrem de avansate la acea vreme in industria ceasurilor. Primele ceasuri au dispus de cronometre avansate si de o coroana de rotatie de 12 ore cu numele a 23 de orase majore ale lumii imprimate pe cadran.

De asemenea, au fost primele ceasul de mana cu bezel rotativ si unele dintre primele Cronografe din lume.

Castigatorul Diplomei de Onoare la Liege in anul 1905!

Brandul Gallet a castigat in anul 1905 diploma de onoare in cadrul prezentarii mondiale de la Liege, cu ajutorul unui Gallet din aur de 18 karate. De asemena, ceasul continea si 23 de rubine.

Firma Gallet mai produce si in ziua de azi ceasuri in editie limitata, pentru un cerc restrans de clienti cu posibilitati financiare enorme. Ceasurile Gallet sunt recunoscute si azi pe plan mondial pentru modelele exclusiviste militare, sportive si moderne.