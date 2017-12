Anul 2018 va fi unul plin pentru televiziunile de la noi, care deja pregătesc noi formate de emisiuni. PRO Tv, Antena 1 şi Kanal D pregătesc show-uri care vor fi difuzate în paralel cu formatele deja cunoscute, potrivit click.ro.

Pe lângă show-urile care fac deja audienţe considerabile, PRO Tv va difuza în 2018 “Mă însoară mama” – “Who Wants to mary me”, show ce va fi prezentat de Cove, care a plecat deja în căutarea posibililor candidaţi, notează sursa citată. Antena 1 a anunţat pentru anul viitor două emisiuni noi: “Ghiceşte vârsta” – “Guess My Age” şi “Asia Express”, prima fiind prezentată de Dan Negru şi a doua de Gina Pistol.

