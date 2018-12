In anul 2019 sunt deja pregatite sa apara noi modele de masini interesante din punct de vedere estetic, dar si din punctul de vedere al utilitatii si performantei. O proportie semnificativa de masini va beneficia de tehnologia hibrida de reducere a emisiilor sau chiar vor cuprinde energie electrica pura.

De la Audi la BMW si Bentley, mai departe vei putea vedea cateva dintre noile masini care vor sosi in anul 2019.

Alfa Romeo SUV mare

Alfa Romeo a lansat SUV-ul Stelvio in anul 2017, insa un model mult mai mare este deja asteptat in anul 2019. Este cel mai probabil sa fie inspirat din modelul Maserati Levante si sa aiba un motor V6 de 3.0 litri. Prin acest model Alfa Romeo isi extind linia de producite de SUV-uri. Seful companiei Alfa Romeo a declarat deja ca recunoaste ca noile modele ofera avantaje nenumarate pentru iubitorii de Alfa Romeo, dar si de masini in general.

Aston Martin Varekai

Acest model de masina, primul SUV al marcilor britanice, a fost numit initial Aston Martin DBX. In anul 2019 aceasta masina se va numi Aston Martin Varekai. Modelul DBX a fost prezentat pentru prima data ca concept in 2015, iar noul model care va aparea anul viitor urmeaza sa fie construit la o noua fabrica din Tara Galilor.

Audi A3

Urmatorul hatchback Audi A3 nu este foarte diferit din punct de vedere estetic fata de predecesorul sau, insa este imbunatatit cu mai multe tehnologii noi. Multe dintre acestea vor fi concentrate pe eficienta, asadar trebuie sa te astepti la motoare usoare si hibride care dau putere si sunt si economice, acestea se vor opri atunci cand este cazul pentru a reduce emisiile. Caracteristicile de asistenta la volan si setul de siguranta sunt mult mai avansate, ceea ce ar trebui sa faca din Audi A3 o masina mai usor de condus si mai sigura fata de modelul precedent.

Audi A9

Desi stim ca un Audi A9 se afla in plina desfasurare, nu suntem prea siguri cum va arata – desi masina conceptului Prolog de la Audi ofera o indicație corecta. Urmatorul model de Audi A9 va fi un coupe de ultima generatie in doua usi, precum Mercedes SL si BMW Seria 8. Este posibil sa includa si tehnologia hibrid si autonoma de ultima ora, alaturi de un interior spatios.

Audi Q4

Modelul Audi Q4 este conceput pentru a lua in considerare notunile de design de la conceptul Audi TT Offroad, jumatate inspirata din masinile sportive eleganta si jumatate din partea inferioara a SUV-ului crossover.

Audi RS Q5

Audi RS Q5 va avea un motor V6 de 2,8 litri, cu doua turbine de 2,2 litri si este proiectat in colaborare cu Porsche. Fiind un model din gama Audi RS, acesta noua masina ar trebui sa aiba o pereche de tevi de esapament dublu ovale, precum si o suspensie rigida si un interior familiar si luxos.

Bentley Barnato

Bentley planifica un model complet nou si pare mult mai probabil sa fie un rival al masinilor sport Aston Martin Vantage. Fiind un model inspirat de la conceptul EXP 10 Speed ​​6, aceasta masina va fi mai usoara si mai concentrata decat Bentley Continental de lux.

Bentley EV

Marca de masini Bentley a confirmat deja faptul ca intreaga sa gama de masini va fi disponibila cu electrificarea pana in 2025, iar anul 2019 va vedea primul sau model pur electric. Directorul de design al Bentley, Stephan Sielaff, a spus ca Bentley EV va avea patru sau cinci locuri si un stil coupe sau sport, excluzand un SUV.

Bentley Flying Spur

Prototipurile masinii Flying Spur au fost deja testate, iar modelul final este asteptat in vara anului 2019. Este probabil sa aima motorul pe benzina de 6.0 litri, cu o cutie de viteze puternica de 626 CP si cu transmisie pe patru roti.

BMW Seria 1

Urmatoarea generatie pentru BMW Seria 1 nu este de asteptat sa arate extrem de diferita din punct de vedere al exteriorului fata de cea deja existenta. Schimbarea va exista, insa la partea de utilitate si de performanta. Tractiunea pe fata va inlocui tractiunea pe rotile din spate, care pana acum a facut diferenta pentru seria 1 fata de alte modele de BMW. Versiunile puternice vor avea tractiune integrala cu tractiune suplimentara, iar BMW a declarat ca noul aspect va oferi mai mult spatiu pentru pasageri si o mai buna eficienta a combustibilului.

Citroen C5 Aircross

Citroen C5 Aircross are o abordare relativ diferita fata de formatul standard SUV. Cei de la Citroen au confirmat ca motorul va fi pe benzina de 163 CP si 197 CP, dar va avea si o configuratie hibrid cu priza de 300 bhp.

Cupra Ibiza

SEAT a dat nastere unei noi marci sportive Cupra in anul 2018, iar in 2019 urmeaza sa se lanseze Cupra Ibiza si Cupra Ateca. Din prezentarea de la Salonul Auto de la Geneva s-a observat faptul ca acest model va avea jante din aliaj negru si bronz cu un aspect agresiv, in timp ce motorul pe benzina este tunat si este probabil sa produca in jur de 200bhp. Suspensiile vor fi mai ferme, iar probabil cutia de viteze automata ar putea avea ambreiaj dublu.