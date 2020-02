Nu degeaba toti medicii si nutritionistii ne recomanda consumul a minim 2 litri de apa pe zi. Pana la urma, apa reprezinta cea mai mare parte alimentatiei noastre, dar si a noastra. Poate nu stiai insa la nastere, corpul uman contine 75% apa si pana la 5-6 luni, alimentatia e bazata pe lichide, deci pe apa. La maturitate, insa, cantitatea de apa din organism scade, insa tot depaseste 50%. Asadar, apa e esentiala nu doar pentru dezvoltare si crestere, ci si pentru supravietuire.

Consumul scazut de apa, insa, poate cauza boli sau chiar moartea. Iata ce ar trebui sa stii despre consumul de apa.

Fara apa, am muri in doar cateva zile

Apa e esentiala pentru a trai. Fara apa, am muri in doar cateva zile. Chiar daca putem supravietui saptamani intregi fara mancare, apa e esentiala pentru supravietuire. Ea ajuta atat la reglarea temperaturii, cat si la functionarea celulelor si a organelor. Fara apa, ca urmare a deshidratarii severe, organele cedeaza unul dupa altul, ducand, in final, la deces.

Apa insuficienta, pietre la rinichi si infectie urinara

Rinichii sunt mari consumatori de apa si un consum insuficient poate duce la aparitia diverselor probleme ale aparatului urinar. De la infectie urinara, cauzata de blocarea si inmultirea bacteriilor in vezica, si pana la aparitia pietrelor la rinichi, lipsa apei poate cauza multe probleme.

Poate nu stiai, insa un om matur are nevoie de cca 2 litri de apa pe zi, cantitate care trebuie sa creasca in functie de greutatea persoanei, daca persoana e foarte activa (sportiv) sau daca o cer conditiile de mediu (vara, canicula, caldura), anumite conditii de sanatate (febra, deci tot caldura excesiva; deshidratare din diferite cauze) si nu numai.

De asemenea, persoanele care sufera de pietre la rinichi sau infectii urinare ar trebui sa fie si mai atente la consumul de apa si sa il creasca chiar si peste 2,5-3 litri.

Apa si tineretea

Problemele tenului pot sa apara nu doar din cauza unei ingrijiri defectuoase, ci si din cauza consumului scazul de apa. Fara apa, toxinele nu se mai elimina si rezultatul va fi o piele deshidratata, uscata, terna, cu probleme.

Pielea uscata e mai sensibila si pot aparea mai repede leziuni ale pielii, roseata, usturime sau mancarime.

In plus, o piele uscata pare mai imbatranite, in vreme ce o piele hidratata va fi mai matasoasa si mai stralucitoare.

Consumul de apa influenteaza temperatura, tensiunea sanguina si retentia de apa

Apa influenteaza si o serie de procese care au lor in corp. Spre exemplu, consumul ridicat de apa e indicat atat in perioadele cu febra, cat si in perioadele caniculare, pentru ca ajuta atat la hidratare, cat si la reglarea temperaturii.

De asemenea, apa influenteaza tensiunea arteriala. Daca in cazul tensiunii ridicate consumul de apa nu trebuie sa fie prea mare, tensiunea mica va fi crescuta prin cresterea cantitatii de apa consumate.

In plus, nu uita ca apa din corp se elimina tot prin consum de apa. Daca ai picioarele umflate sau inelele de pe degete nu mai pot fi scoase cu aceeasi usurinta ca acum cateva zile, e posibil ca nu kilogramele in plus sa fie de vina, ci retentia de apa. In acest caz, va fi nevoie sa consumi si mai multa apa pentru a elimina aceasta problema.