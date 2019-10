Desi nu au aparut de foarte mult timp noile telefoane iPhone 11, iPhone 11 Pro si iPhone 11 Pro Max de la Apple, deja se aud zvonuri referitoare la noul telefon care va aparea de anul urmator.

Se pare ca iPhone-ul de anul viitor va fi primul care va functiona pe reteaua 5G. Cel putin un model va suporta 5G si, probabil, toate iPhone-urile care vor iesi in 2020 vor putea beneficia de acest standard de retea mai rapida. Alte rapoarte privind aparitia noului telefon indica un design nou care va imbunatatii performanta Touch ID de afisare si va avea probabil doua dimensiuni noi.

Ultimele zvonuri referitoare la iPhone 12 – camera foto asemanatoare ca Huawei

Se pare ca noul iPhone 12 ar putea sa aiba camera foto asemanatoare ca cea a marcii Huawei, cu un nou teleobiectiv care foloseste un obiectiv asemanator unui periscop. Totodata este posibil ca Apple sa introduca doua dimensiuni noi de iPhone 12 de 5,4 inch si 6,7 inch, iar ambele telefoane ar putea avea un design asemanator ca iPhone 4, cu o banda metalica la exterior.

IPhone 12 ar putea sa nu fie singurul telefon pe care Apple il va lansa anul viitor. Un analist considera ca Apple va lansa un succesor iPhone SE in primele trei luni ale anului 2020.

iPhone 12 – data lansarii

Este posibil ca noul iPhone 12 sa apara tocmai in luna septembrie 2020. Totodata exista posibilitatea ca Apple sa vina cu o lansare anterioara in 2020, pentru a nu pierde prea mult teren fata de producatorii de telefoane care s-au promovat deja in mediul online cu modele 5G. Dar aceasta ar fi o miscare neobisnuita pentru Apple, care tinde sa-si limiteze aparitiile de noi telefoane pana la toamna.

Pretul noului iPhone 12

IPhone 11 porneste de la 699 dolari in timp ce iPhone 11 Pro si iPhone 11 Pro Max costa 999 dolari, respectiv 1.099 dolari. Majoritatea telefoanelor cu capacitate 5G care vin in acest an au un pret mai ridicat in comparatie cu modelele conventionale. Galaxy S10 5G, de exemplu, porneste de la 1.299 dolari, cu 300 de dolari mai mult fata de Galaxy S10 +. Galaxy Note 10 Plus 5G, recent lansat, costa si el 1.299 dolari, adica cu 200 dolari mai mult decat modelul standard 10 Plus.

Un avantaj pe care Apple l-ar putea oferi cumparatorilor este faptul ca asteptand pana in 2020 telefoanele cu noua tehnologie 5G vor fi mai ieftine pentru ca acestea deja au aparut in acest an pe piata. Insa aceasta este doar o speculatie.

iPhone 12: Cate modele vor aparea?

Cea mai mare parte a ceea ce se zvoneste despre iPhone 12 se afla intr-un raport al analistului Ming-Chi Kuo, care prognozeaza trei modele diferite de iPhone pentru 2020: unul la 5,4 inch, altul la 6,1 inch si cea mai mare varianta de 6,7 inch.

Anterior, Kuo a spus ca doar modelele de 5,4 si 6,7 inch vor avea 5G, in timp ce telefonul de 6,1 inch va fi iPhone XR pe cand succesorul iPhone 11 din 2020 si va ramane cu LTE. Cu toate acestea, Kuo si-a revizuit recent previziunea: datorita sanselor puternice ca producatorii de telefoane Android sa vanda telefoane 5G mai ieftin pana anul viitor si interesul Apple pentru AR si achizitionarea recenta a afacerilor de modem pentru smartphone-uri Intel, acum este increzator ca toate cele trei 2020 iPhone-urile vor avea 5G.

Se asteapta totodata ca aceste trei telefoane sa includa afisaje OLED, ceea ce inseamna ca 2019 ar putea fi ultimul an in care Apple ofera un nou iPhone cu LED. Ca si iPhone XR, iPhone 11 are un afisaj retina lichida in locul unui ecran OLED.

Camere video iPhone 12

Avand in vedere ca iPhone 11 Pro si iPhone 11 Pro Max dispun de camerele din spate cu trei lentile, ne asteptam ca acesta sa continue pentru versiunile 2020 ale urmatoarelor iPhone-uri. De asemenea, este de asteptat ca iPhone 12 sa adauge un nou obiectiv – un senzor pentru timpul de zbor. Analistul Ming-Chi Kuo se asteapta la o astfel de completare la cel putin doua modele iPhone 12.

Ecran iPhone 12: reimprospatare la 120Hz

Ecranul iPhone 12 ar putea sustine o imbunatatire binevenita a ecranelor comparativ cu multe smartphone-uri actuale. Un tweet de la Leaker Ice Universe sustine faptul ca Apple are in vedere daca va lasa iPhone-ul de anul viitor sa treaca la o rata de actualizare de 60 Hz si 120 Hz.