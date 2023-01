Vă mai amintiți de Paula Rad (34 de ani), ”soprana” – femeie de serviciu care a surprins cu vocea ei jurații emisiunii “Românii au Talent”? Contactată de Click!, artista a oferit detalii din viața ei, cum s-a schimbat și cu ce se mai ocupă în momentul de față.

„De Crăciun am stat pur și simplu acasă, m-am odihnit, nu am făcut nimic special. Am gătit puțin ca să fie acolo…bulete cu cașcaval, șnițele, cartofi piure și ceva dulce. (…) Banii îi câștig în continuare din activitățile pe care le am din muzică. Predau canto la copii și mai merg pe la diferite evenimente să cânt…acolo unde sunt invitată”, a spus Paula Rad pentru Click!.

