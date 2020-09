Daca aveti cateva telefoane vechi aruncate printr-un sertar pe undeva prin casa si inca mai functioneaza, nu le vindeti. Acestea pot fi folosite pentru siguranta locuintei voastre.

Cum anume? Le puteti transforma intr-un dispozitiv de monitorizare pentru copii sau intr-un difuzor Google Home. Acestea sunt cateva idei bune, dar una dintre cele mai utile modalitati de a folosi un telefon mai vechi este transformarea acestuia intr-o camera de securitate pentru casa ta.

Pasul 1: Obtineti o aplicatie pentru camera de securitate pe care sa o instalati pe telefonul vechi

Pentru inceput, va trebui sa alegeti o aplicatie pentru camera de securitate pentru telefon. Majoritatea aplicatiilor ofera cam aceleasi caracteristici, precum streaming local, streaming in cloud, inregistrare si stocare a materialelor la nivel local sau de la distanta, precum si detectare si alerta de miscare.

Dupa configurare, veti putea sa va monitorizati spatiul de locuit si sa va controlati camera de securitate de oriunde, direct de pe telefonul vostru.

Una dintre cele mai bune optiuni pentru configurarea telefonului ca si camera de securitate este Alfred. Este o multiplatforma, deci nu conteaza daca vechiul telefon era un telefon Android sau iPhone.

Alfred este liber sa foloseasca si sa va ofere o vizualizare la distanta a fluxului live, detectarea miscarii cu alerte, stocarea in cloud gratuita, o alimentare audio bidirectionala si utilizarea camerelor frontale si din spate. Pentru a debloca functii suplimentare, cum ar fi vizualizarea si inregistrarea cu rezolutie mai mare, functiile de zoom, eliminarea anunturilor si stocarea in cloud de 30 de zile, puteti face upgrade la Alfred Premium.

Descarcati Alfred (Android, iOS) atat pe telefoanele vechi, cat si pe cele noi sau pe orice tablete pe care doriti sa le utilizati. Pe noul telefon, treceti prin introducere si atingeti Start. Selectati Viewer si atinge Next.

Dupa ce ajungeti la pagina de conectare, faceti click pe Conectati-va cu Google (este necesar un cont Google) si conectati-va cu contul de Google. Pe telefonul vechi, repetati aceiasi pasi, dar in loc sa selectati Viewer, selectati Camera. Si asigurati-va ca va conectati la acelasi cont Google.

Odata ce ambele telefoane sunt conectate la Alfred, ati terminat cu configurarea. Alfred a simplificat optiunile camerei pentru a include doar cateva setari. Pe iOS, puteti activa numai detectarea miscarii, puteti alege intre camerele frontale si cele din spate si puteti activa sau dezactiva audio. Daca utilizati un dispozitiv Android, aveti aceste optiuni si puteti activa, de asemenea, focalizarea continua. Alfred se redeschide automat daca telefonul reporneste, seteaza o rezolutie si activeaza o parola.

De pe noul telefon puteti modifica alte cateva setari, cum ar fi activarea notificarilor pe off, setarea unei camere sau a unui nume de vizualizare, adaugarea altor persoane in Trust Circle (acordarea accesului altor persoane la fluxurile video), eliminarea unei camere, verificarea de cate ori o camera s-a deconectat, setand sensibilitatea de detectare a miscarii si permitand un filtru cu lumina scazuta pe camere.

Pasul 2: Alegeti un loc pentru pozitionarea camerei

Dupa ce aplicatia va incepe sa functioneze, va trebui sa configurati si sa pozitionati camera telefonului. Poate doriti sa se concentreze asupra punctului principal de intrare in casa sau in curte, locul in care aveti obiecte de valoare sau un punct pe care considerati ca ar putea fi deosebit de vulnerabil. Puteti configura, de asemenea, o camera IP ca monitor pentru copii. Important este si sa aveti un intrerupator prin apropiere pentru a putea aprinde lumina in camera pe care doriti sa o monitorizati.

Pasul 3: Montati si alimentati noua camera de securitate

Pentru a monta sau pozitiona camera, un trepied mic pentru smartphone sau un suport pentru ventuza poate fi ideal si va poate ajuta sa pozitionati camera intr-un loc discret.

Pentru a largi campul vizual, luati in considerare achizitionarea unui obiectiv cu unghi larg pentru telefonul vostru. Transmiterea videoclipurilor este foarte consumatoare de energie, iar telefonul va fi deschis 24/7. Pentru ca telefonul sa nu isi consume bateria de tot in primele ore, va trebui sa il pozitionati aproape de o sursa de alimentare. Un cablu Micro-USB sau Lightning de 10 metri va va oferi mai multa flexibilitate in locul in care il puneti.