Emisiunea-fenomen transmisă de postul american de televiziune ”E!” a ajuns la final după 20 de sezoane, întinse de-a lungul a 14 ani. Din 2007 şi până în 2021, când va fi transmis ultimul sezon, Kim, Khloe şi Kourtney Kardashian au divorţat, s-au tunat şi s-au îmbogăţit sub privirile a milioane de telespectatori, notează click.ro.

Emisiunea ”Keeping up with the Kardashians” a debutat în 2007, când Kim Kardashian îşi plângea de milă după ce partida de sex cu Ray J devenea virală pe Internet. La vremea respectivă, nici una dintre fete, Kim, Kourtney, Khloe, Kylie şi Kendall, nu erau cunoscute în showbiz. Acum, după 14 ani, conduc imperii de cosmetice, centre de înfrumuseţare.

Deşi au negat că şi-au pus silicoane, că şi-au remodelat nasurile, feţele şi că sunt dependente de botox, acid hialuronic şi proceduri de umflare a poponeţului, toate cele cinci surori s-au transformat radical în cei 14 ani de emisiune, mai scrie sursa citată.

