Cornel Galeş a încetat din viaţă duminică, la doar 56 de ani, în urma unui tragic accident de maşină produs în Spania. Ca un blestem, acesta s-a stins din viaţă la doi ani şi jumătate de la decesul solistei de muzică populară Ileana Ciuculete. Tragedia nu a impresionat-o însă pe prima lui nevastă, Nela Pintoiu, care a suferit enorm când el a părăsit-o pe ea, dar şi pe fiica lor, Claudia, de dragul Ilenei, potrivit click.ro.

Contactată de reporterii Click!, după decesul bărbatului, femeia a declarat: ”Noi am divorţat de peste 27 ani şi nu am mai păstrat legătura. Nu l-a interesat niciodată soarta fiicei lui. Mai mult, a vorbit foarte urât despre noi. Vă rog să nu mă mai deranjaţi. Mulţumesc”. Reporterii Click! au aflat că Nela Pintoiu are un CV impresionant: a fost expert la Şcoala superioară de Aviaţie, a absolvit Liceul ”Ion Creangă” din Bucureşti şi a studiat Aeronave la Institutul Politehnic.

