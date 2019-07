Agentia de media The AsahiShimbun’sTakehoMorita din Tokyo a publicat anul trecut un articol extrem de important despre piata serviciilor de rent a car din Japonia. Firmele de inchirieri auto din tara se confrunta cu o problema majora.

Japonezii inchiriaza sute de masini, insa niciuna dintre acestea nu ajung sa fie conduse. Pentru ce folosesc japonezii masinile inchiriate? Aflati in randurile ce urmeaza.

Majoritatea japonezilor car folosesc serviciile de ride-sharing sau chiar care inchiriaza masini de la firmele specializate de rent a car nu ajung sa conduca niciodata automobilele. In schimb, acestea sunt folosite pentru diverse alte activitati.

Ce fac japonezii cu masinile inchiriate?

ConfomOrix Auto, Times 24 si NTT Docomo, unele dintre cele mai mari companii de inchirieri auto din regiune, masinile care ajung pe mana japonezilor servesc de cele mai multe ori drept spatiu de odihna.

Acestia folosesc masinile pentru a dormi in ele, pentru a servi pranzul sau pentru a efectua apeluri de business. De asemenea, ele mai sunt folosite ca loc de intalnire. Multi japonezi folosesc masinile pentru a lua masa in familie sau pentru a desfasura alte activitati.

Stim cu totii cat de greu pare de crezut, insa japonezii au inceput sa inchirieze masini pentru orice altceva in afara de a le conduce. Chiar una dintre persoanele care au inchiriat masini in apropiere de Tokyo recunoaste faptul ca a folosit masina pentru a lua pranzul, deoarece nu a avut un alt loc convenabil pentru a-si servi masa in liniste.

Cultura de business japoneza are de secole o apetenta aparte pentru „somnul de pranz”. Iar anagajatii profita de acest lucru si dorm in masina. Ei aleg acest lucru deoarece, spun angajatii unor companii, este mai ieftin sa inchiriezi o masina pentru 400 yeni (echivalentul a aproximativ 4 dolari) decat sa platesti o camera de hotel sau o pensiune pentru somnul de pranz.

Astfel, multi dintre ei prefera linistea si intimitatea pe care le-o ofera o masina inchiriata, pentru a-si putea realiza si esta de la pranz, fiind in acelasi timp extrem de aproape de birou, evitand traficul si disconfortul de a se deplasa la hotel sau acasa.

Probleme din ce in ce mai accentuate pentru companiile din domeniu

Conform revistei The Verge, in ultimul an numarul acestor evenimente total de neexplicat pentru noi a crescut. Iar proprietarii firmelor de rent a car par sa aiba reale probleme, deoarece flota le este ocupata de clienti care nu folosesc masinile, in timp ce oamenii cu adevarat interesati sa calatoreasca si sa plateasca abonamente pe termen lung pentru o flota la dispozitia lor, nu mai gasesc masini disponibile.

Desigur, nu ar exista nicio problema daca cei care nu folosesc masinile ar plati pentru pachete complete. Insa, multi dintre ei folosesc masinile de ridesharint, unde 30 de minute costa in jur de 3,7 dolari, iar apoi abandoneaza masina.

Daca ar plati pentru o zi completa si nu ar folosi masina acest lucru ar fi chiar un avantaj pentru firma. Insa ei blocheaza masina practic pentru doar 30 de minute, timp in care firma poate pierde clientii cu adevarat interesati de serviciu.