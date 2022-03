Ideea lansată de președintele Consiliului Județăean, Gheorghe Flutur, la una dintre ședințele comandamentului de lucru din Vama Siret privind montarea de indicatoare rutiere în limba ucraineană pe drumurile naționale din județ a fost pusă în practică. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași, prin Secția Drumuri Naționale Suceava, a anunțat că a pus astfel de indicatoare pe rețeaua de drumuri naționale din administrare.

”Concomitent, la nivel național, CNAIR pune la dispoziție o hartă interactivă a culoarelor de tranzit pentru refugiații ucraineni către statele vecine României (Ungaria, Serbia și Bulgaria), accesibilă prin cod QR sau prin următorul short link: https://bit.ly/37kkKPf”, au transmis cei de la DRDP Iași.