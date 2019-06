Te-ai decis ca vrei sa iti deschizi propria afacere, insa nu stii ce anume poate fi profitabil? Un alt aspect de care se lovesc cei mai multi antreprenori la inceput de drum este faptul ca nu sunt pregatiti din punct de vedere financiar pentru a face fata costurilor unei afaceri la inceput de drum. Exista si bussiness-uri care pot fi demarate cu un minim de investitie care te pot avantaja mai ales daca ai deja cunostintele necesare.

Afacerile de tip start-up reprezinta un factor major pentru dezvoltarea si dezvoltarea abilitatilor cheie. Mai concret, transformarea ideilor in oportunitati economice este cheia antreprenoriatului. Iata cateva idei de afaceri mici, dar care pot deveni profitabile.

Firma de contabilitate

Fiecare afacere necesita un sistem contabil care sa asigure o buna gestionare a numerarului. Daca esti un contabil calificat, infiintarea unei firme de contabilitate poate fi o afacere profitabila care ar trebui luata in considerare. Este simplu de a incepe si necesita doar abilitatile in contabilitate. Exista mai multe companii care acum externalizeaza serviciile de back-office, cum ar fi si contabilitatea. Majoritatea companiilor incearca sa se concentreze asupra afacerilor lor de baza si sa lase in seama expertilor acest aspect.

Servicii de marketing

Daca ai experientain marketing, poti incepe o afacere in acest sens si it poti oferi serviciile diferitelor companii. Poti colabora de exemplu pentru inceput cu intreprinderi mici, care au putina experienta in marketingul produselor / serviciilor lor. Pe masura ce afacerea creste poti angaja si alti oameni. Cu cat creste compania din punct de vedere al angajatilor, cu atat mai multi clienti vei putea obtine.

Magazin online de smartwatch-uri

Afacerile de vanzari de smartwatch-uri sunt in crestere pentru ca produsele sunt foarte solicitate. Smartwatch-urile fac mai multe lucruri decat ceasurile obisnuite. Unele dintre caracteristicile lor includ monitorizarea ritmului cardiac, GPS si al camerelor de luat vederi. Desigur, aici te poti orienta spre spre alte afaceri de magazin online cum ar fi vanzari de genti de dama casual, accesorii sau articole vestimentare.

Servicii de plimbare si ingrijire a animalelor de companie

De cele mai multe ori detinatorii de animale de companie nu au in grija cum sa lase cainele sau pisica pe perioada in care sunt plecati cat mai mult de acasa. Daca iti plac animalele foarte mult, atunci te poti gandi sa incepi o afacere in acest sens. Poti sa devii “bona” pentru animalele de companie. Ai fii surprins sa stii cate persoane cauta astfel de ingrijitor pentru animalutele lor.

Web designer

In ziua de astazi este esential ca sa ai un site web indiferent de domeniul in care activezi. Acest lucru ajuta la vanzarea de produse sau servicii si pentru a te face cunoscut pentru cat mai multa lume. Daca ai cunostinte de web design poti sa iti incerci o afacere in acest sens. Tot mai multe companii apeleaza la profesionisti.

Planificator de nunti

Daca te consideri o persoana organizata si atenta la detalii, aceasta este o afacere pentru tine. In fiecare an au loc sute de nunti, iar majoritatea cuplurilor chiar nu au timp sa planifice nunta si sa se ocupe de toate detaliile. Acest serviciu de planificator de nunti este la mare cautare, insa si competitia este una pe masura. Pentru a incepe afacerea, nu are nevoie de foarte multi bani, cu toate acestea trebuie sa ai un site web.

Personal trainer

Daca esti pasionat de sport si il practici aproape zilnic, atunci aceasta afacere va poate fi ideala pentru tine. Exista multi oameni care au nevoie de un stil de viata sanatos si au nevoie de traineri personali pentru a-si atinge obiectivele. Aceste servicii pot fi furnizate la domiciliul clientului sau intr-o sala de sport si implica sesiuni de formare care pot fi adaptate fiecarui individ sau pot fi sesiuni de grup.