Red Dot Award, unul dintre cele mai apreciate premii internaționale în domeniul designului și brandingului, a fost câștigat de către Carré Noir Bucharest, agenția de branding și design care a dezvoltat identitatea vizuală pentru MINA, Museum of Immersive New Art.

Carré Noir Bucharest este parte din Publicis Groupe România si la doar un de activitate în România, primește acest premiu internațional și se aliniază performanței internaționale de 50 de ani a Carré Noir Paris, recunoscută pentru colaborări cu clienți precum Dacia, Cityof Paris, Sodexo, Engie și Kronenbourg.

Cu o tradiție de peste 60 de ani, competiția Red Dot Award atrage proiecte din întreaga lume, fiind un barometru al inovației și calității în design de produs, brand și comunicare.

Identitatea vizuală creată de Carré Noir Bucharest pentru MINA a fost concepută ca un pod între trecutul tehnologic inovator al României și viitorul artei imersive, fiind situat pe terenul ICE Felix, prima fabrică de calculatoare din România. Identitatea MINA este un tribut adus inovației și o invitație deschisă de a experimenta noile medii artistice într-un spațiu cu o istorie revoluționară. Logo-ul, cu formele sale puternice și minimale, delimitând, dar nefragmentând un întreg, simbolizează traseul transformator al spațiului, precum și modul inovativ de expunere.

În primele luni de la deschiderea sa, MINA a devenit un hub vibrant pentru arta nouă media, tehnologie și cultură, atrăgând un public mult mai mare decât estimat și clasându-se printre cele mai vizitate muzee din România.

„Colaborarea cu Carré Noir Bucharest a fost esențială pentru a defini identitatea MINA, astăzi recunoscută pe plan internațional prin premiul Red Dot. Suntem profund mândri de această realizare, care subliniază cât de bine Carré Noir a înțeles și a răspuns cerințelor noastre, transformând viziunea noastră într-o realitate vizuală extraordinară.”, Sorina Topceanu, Co-Fondator MINA Museum.

Despre Carré Noir Bucharest

Sub poziționarea Brand Meaning For Today, CarréNoir Bucharest pune la dispoziția clienților o gamă completă de servicii de strategie și poziționare de brand, naming & retorică de brand, arhitectură de brand și portofoliu, identitate de brand și grafică, brand guidelines și strategie de design, produse și packaging, expoziții și instalații creative, vizualizări dedate sau video art direction.

Pe piața din România, din portofoliul agentiei fac parte lucrări de identitate de brand și identitate vizuală pentru clienți precum SALT Bank, MINA Museum, Banca Transilvania, Ursus Breweries, STUP, TIFF și XR Month.

„Mulțumim partenerilor noștri de la MINA pentru oportunitatea de a lucra împreună pentru lansarea primului spațiu muzeal alternativ din România. Un proiect inovator și complex, atât ca produs, cât și ca soluție de identitate vizuală, a cărui valoare este confirmată acum de recunoașterea oferită de Red Dot, la mai puțin de un an de existență Carré Noir pe piața românească. Un început promițător pentru noi, care ne dă încredere că vom reuși să atragem clienți curajoși și că noi, ca agenție, am stabilit un standard de la care vom merge doar în sus.”, Adriana Pascan, CCO Leo Burnett Group România.

Despre MINA

MINA este primul spațiu imersiv din România și cel mai mare centru de new media art din Europa de Sud Est. Muzeul combină arta și tehnologia într-un spațiu senzorial pentru toate vârstele și are ca scop creșterea consumului cultural și a calității producției culturale în România. Prin acest spațiu multifuncțional, dotat cu tehnologie de ultimă generație, extindem granițele colaborărilor multidisciplinare și internaționale care sprijină inovația și digitalizarea. MINA este un proiect conceput de One Night Gallery și Le Petit. Partenerii proiectului sunt George.BCR, Kaufland România, Epson România, NVIDIA și Schweppes.

În 2024, MINA a lansat MINA Pop Up, ediția itinerantă ce aduce arta digitală și noile tehnologii în trei mari orașe din România: Cluj-Napoca (19 aprilie – 2 iunie), Iași (13 iunie – 10 septembrie) și Timișoara (18 septembrie – 1 ianuarie).