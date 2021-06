Ideo Ideis Festivalul Național de Teatru Tânăr, cel mai mare eveniment dedicat educației alternative pentru liceeni, a ajuns la cea de-a 16-a ediție. Timp de o săptămână, în perioada 9-15 august, comunități de liceeni din 9 orașe vor avea parte de o experiență intensă de explorări personale, prin teatru și arte alăturate.

De-a lungul a 15 ani de existență, Ideo Ideis a creat spațiul în care peste 3000 de adolescenți pasionați de teatru și arte alăturate au întâlnit profesioniști care, prin mentorat, i-au adus mai aproape de vocația lor și de ei înșiși. Prin cele peste 500 de evenimente – spectacole invitate, ateliere de măiestrie, filme și masterclass-uri, festivalul a născut o adevărată mișcare socială și artistică în comunitatea locală, demonstrând astfelnevoia de proiecte culturale în orașele prea puțin expuse la astfel de evenimente.

Ediția a 16-a, ce va avea loc între 9 și 15 august în Alexandria și alte 8 orașe din țară, propune adolescenților o temă sensibilă, dar foarte importantă pentru viitorul lor: Identitatea. Organizatorii cred în puterea cu care un adolescent se poate exprima, crea și crește în comunitatea din care face parte, fiind ei înșiși foarte tineri atunci când au început drumul către ceea ce Ideo Ideis a devenit astăzi.

„Formatul din 2020 este potrivit și în acest an, în contextul în care suntem în continuare nevoiți să căutăm soluții pentru a organiza festivalul în condiții optime. Feedback-ul excelent pe care l-am primit după ediția de anul trecut, desfășurată în condiții similare, ne-a făcut să reluăm drumul către comunitățile trupelor selectate, participante la festival”, transmit organizatorii.

Cele 9 trupe selectate și orașele în care Ideo Ideis ajunge în 2021 sunt: 3,14 – Buzău,A.C.T. – Bacău, ALTER EGO – Alexandria, AMPRENTE – Brașov, ART ATTACK – Sibiu, DRAMA CLUB – Botoșani, PRAF DE STELE – Constanța, SILVER – Baia Mare și VICTORY OF ART – București.

Alexandria rămâne nucleul Ideo Ideis și pentru ediția din acest an. Astfel, programul festivalului este concentrat pe ateliere de măiestrie, întâlniri cu mentori și dezbateri pe idei culturale diverse. Spectacolele de teatru și proiecțiile de film vor fi și ele prezente în cele șapte zile de desfășurare, continuând să aducă la Alexandria subiecte de interes, în rezonanță cu tema festivalului și explorările personale ale adolescenților participanți.

Începând cu această ediție, Ideo Ideis are și un nou director. Liviu Romanescu, prezent în echipă de 14 ani, actor, producător și trainer, este absolvent al Universității de Artă Teatrală și Cinematografică ,,I.L.Caragiale’’ din București și al The Oxford School of Drama. Prin hub-ul artistic româno-britanic Vanner Collective, al cărui co-fondator este, Liviu organizează, din 2015, turnee naționale și campanii de informare prin intermediul spectacolelor de teatru, abordând subiecte precum sănătatea mentală, cenzura, empatia, fenomenul de bullying, masculinitatea toxică sau tema moștenirilor transgeneraționale pe filiera mamă-fiică.

„Ideo Ideis a fost locul în care m-am definit, în care am început să iau decizii legate de mine, de drumuri pe care le-am ales. Încă de la prima ediție, acum 16 ani, a fost un loc al întâlnirilor și al revelațiilor. Dacă îi întrebați pe cei care au trecut de-a lungul anilor prin festival, cel mai probabil vă vor spune același lucru. Este unul dintre principalele motoare ale dezvoltării prin educație alternativă pe care România le-a avut în ultimele două decenii și a pornit și cel mai onest, de la tineri către tineri. Este și motivul pentru care i-am mințit pe ai mei ca mă duc la cursuri de pregătire la UNATC și am „fugit” de acasă pentru prima ediție a festivalului. Și am rămas alături de echipă încă de atunci (chiar dacă timp de 2 ani am cutreierat prin străinătate”, spune noul director al festivalului, Liviu Romanescu.

„De 16 ani, spiritul Ideo Ideis continuă să atragă tot mai mulți tineri și adulți cu spirit tânăr Ultimul an ne-a dat curajul sa ieșim, prin caravanele Ideo, și spre alte orașe din țară. Continuăm să creștem acest dialog cu tinerii din România, să găsim împreună libertatea de a visa și curajul de a exprima”, mai transmite directorul festivalului despre ediția din 2021.

Festivalul Național de Teatru Tânăr face parte dintr-un manifest artistic și social care s-a cristalizat în 2021, folosindu-se de experiența și avântul ultimilor 15 ani. Astfel, Ideo Ideis devine mai mult decât un festival, păstrând nucleul care l-a consacrat, și anume evenimentul de vară din Alexandria, dar construiește o structură bazată pe șase piloni principali: tabăra de arte performative și revelații, festivalul de teatru tânăr, capsule de teatru și deșteptări, laboratorul de explorare personală prin teatru și arte alăturate, producții de teatru, filme și inclasabile și teatrul tânăr – un teatru fizic, cu sediul în București.