Un echipaj de poliție rutieră care execut serviciul pe D.N. 2, pe raza localității Oniceni, com. Forăști, a oprit autoturismul condus de un bărbat de 47 ani domiciliat în com. Holboca, jud. Iași, care a încălcat regimul legal de viteză și nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule.

Șoferul a fost testat cu aparatul rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracţiunilor de ,,conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.

