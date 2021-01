Ilie Năstase (74 de ani) şi-a agresat soţia. Ioana Năstase a chemat de urgenţă poliţia, vineri seară, 9 ianuarie, după ce a fost agresată de soţul ei în locuinţa pusă la dispoziţie de Ion Ţiriac în Complexul Stejarii. Constăţeanca în vârstă de 45 de ani nu a vrut să depună plângere. “Doamne Fereşte! Nu vreau să-i fac rău. Pentru că se ştie că are condamnarea. Şi ar fi urât”, a spus ea în faţa poliţiştilor. Ilie însă nu e la prima „abatere” de acest fel, potrivit sursei citate.

“Da, este adevărat. Nu voi da foarte multe detalii. Mă bucur foarte mult că am ieşit teafără din acea casă. Şi mulţumesc domnilor poliţişti că au venit la timp. Chiar nu vreau să vorbesc urât la adresa lui. A bucurat atâtea milioane de oameni. Vreau să fie bine, să fie sănătos. Am vrut să fac ceva, am vrut să-l fac să fie fericit, am încercat toate variantele posibile. Nu vreau să-i fac rău. Pentru că se ştie că are condamnarea. Şi ar fi urât. Totul a pornit de la o chestie banală, dar nu vă pot detalia. Nu vreau să vorbesc prea multe. Niciodată nu l-am acuzat de ceva, nu sunt geloasă. Era linişte şi pace şi deodată…Tot ce pot să spun e că el e încărcat din alte părţi şi vine şi se răzbună pe mine. Nu ştiu ce să vă spun, că acum sunt şi sub şoc. M-am speriat foarte tare. Am 45 de ani şi m-am speriat foarte tare…”, a declarat femeia pentru Click!

