Ilie Năstase și Brigitte Sfăt formează unul dintre cele mai atipice cupluri de la noi din țară. Căsnicia lor a întâmpinat multe probleme, cei doi fiind implicați în adevărate scandaluri, dar, cu toate acestea, dragostea lor a învins mereu. Tenismenul i-a făcut o declarație de dragoste soției sale, cu care a emoționat-o, potrivit click.ro.

”Chiar nu vreau să te pierd”, a scris Năstase pentru soția sa. Cu zile bune și zile rele, cu certuri și împăcări, cu declarații șocante sau de dragoste, cei doi au o poveste de iubire cu năbădăi, la fel ca adolescenții, ceea ce nu e rău pentru că nu au timp să se plictisească, mai notează sursa citată.

Citeşte articolul complet pe: http://www.click.ro/vedete/romanesti/ilie-nastase-declaratie-de-dragoste-pentru-brigitte-sfat-nu-vreau-sa-te-pierd