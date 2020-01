Dacă nunta a rămas în stand-by, iată că soţia lui Ilie Năstase îşi ocupă timpul cu ceva mai profitabil, şi anume o afacere în domeniul medical. Încurajată de o prietenă medic generalist cu care s-a şi asociat, Ioana Simion, cea de-a cincea soţie a fostului mare sportiv, va deschide o clinică în Capitală, cu dotări la nivel înalt. A închiriat deja un spaţiu şi urmează să aducă aparatura necesară şi personal calificat, potrivit click.ro.

”În noiembrie eu şi prietena mea am început să discutăm mai în serios despre acest proiect. Ea este medic generalist la American Hospital, o renumită clinică din Turcia, dar are şi putere decizională acolo, aşa că am hotărât să deschidem în Bucureşti o clinică unde oamenii vor găsi de la oncologie, până la estetică şi vom avea medici atât din Turcia, cât şi din România. La începutul lunii decembrie am închiriat deja o vilă în zona Dorobanţi, vom aduce aparatura din America, însă va mai dura puţin până vom deschide pentru că ne ocupăm de acte”, a declarat pentru Click! soţia lui Ilie Năstase.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/nasty-ii-face-sotiei-clinica-de-sute-de-mii-de-euro