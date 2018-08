Telenovelă ca a lor nu s-a văzut până acum. Brigitte şi Ilie Năstase sunt în plin proces de divorţ, dar joacă tare şi încă vor să se facă geloşi unul pe celălalt. Pe 6 august, bruneta a anunţat că relaţia cu Ilie nu mai poate fi reparată, şi că se iubeşte cu altcineva, iar ieri a explodat o altă bombă: Ilie are şi el o nouă parteneră, o brunetă din palmaresul milionarului Nick Rădoi, potrivit click.ro.

”Ioana este o femeie matură, are aproape 40 de ani, are o experienţă de viaţă, pentru că a fost căsătorită şi are un copil mare, care se descurcă singur. Şi, da, pot să spun că vreau să mă căsătoresc acum”, spunea Nick Rădoi în mai 2017 reporterilor Click!.

