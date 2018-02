Președintele comisiei pentru Dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare, senatorul ALDE de Suceava, a anunțat că această comisie a avizat favorabil propunerea legislativă privind Legea muntelui, proiectul de lege pentru aprobarea OUG 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA şi a proiectul de lege pentru ratificarea Acordului Economic şi Comercial Cuprinzător (CETA) între Canada, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016.

Ilie Niță a arătat că ordinea de zi a Comisiei pentru dezvoltare regională a fost extrem de încărcată săptămâna aceasta cu proiecte de lege şi propuneri legislative care după aprobare vor avea un puternic impact pozitiv asupra economiei României. „Primul punct dezbătut a fost proiectul de lege privind programul guvernului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii. La dezbatere au participat reprezentanţi ai Ministerului Mediului de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, ai Ministerului Turismului, ai Ministerul Finanţelor Publice dar şi fostul ministru al Economiei şi ulterior al Mediului de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, domnul Alexandru Petrescu, Director General al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM)”, a spus Ilie Niță. În cadrul dezbaterilor, senatorul ALDE de Suceava a vrut să afle în ce mod acest program poate sprijini întreprinderile mici şi mijlocii şi, îndeosebi, în ce mod poate ajuta economia României, cu precădere din punctul de vedere al creării de locuri de muncă. „Astfel, directorul general al FNGCIMM, Alexandru Petrescu, a arătat că programul IMM INVEST ROMÂNIA este o continuare a unui program guvernamental ce a funcţionat până de curând, ce avea un scop similar, dar mai restrâns. Actualul program susţine întreprinderile mici şi mijlocii în accesarea creditelor pentru investiţii şi a creditelor pentru capital necesar desfăşurării activităţii. FNGCIMM lucrează în mod direct cu băncile, nu cu beneficiarii creditelor, dar le garantează celor din urmă creditele, acoperind parţial garanţia colaterală necesară accesării creditelor, principalul impediment în dezvoltarea activităţii IMM-urilor. Nefiind vorba de fonduri nerambursabile ci de împrumuturi, statul nu obligă beneficiarul să creeze un anumit număr de locuri de muncă, precum în cazul programului Start-up Nation, finanţat tot de FNGCIMM, dar o consecinţă firească a dezvoltării activităţii IMM-urilor prin investiţii este crearea de noi locuri de muncă şi întărirea economiei”, a declarat Ilie Niță. El a adăugat că mai mult, o facilitare a obţinerii de credite de către IMM-uri le va permite acestora să acceseze fonduri europene pentru care erau nevoite să participe cu o anumită sumă sub forma de cofinanţare, creând astfel un mediu propice realizării de investiţii mari, finanţate în mare parte prin fonduri europene nerambursabile, cu o minimă contribuţie financiară a statului sub forma de garantare, dar cu efecte benefice pe termen lung pentru întreaga economie a României, nu doar pentru activitatea IMM-urilor.

„Toate ministerele prezente la dezbatere şi-au arătat susţinerea pentru acest proiect şi, în urma dezbaterilor, şi senatorii Comisiei pentru dezvoltare regională au hotărât să susţină fără echivoc acest proiect, avizând favorabil în unanimitate proiectul de lege. În săptămânile ce urmează, proiectul va fi dezbătut şi de comisia economică şi comisia pentru buget a Senatului, urmând apoi să fie dezbătut în plen”, a afirmat senatorul ALDE de Suceava. El a mai precizat că următorul punct adus în dezbatere a fost proiectul de lege pentru ratificarea Acordului Economic şi Comercial Cuprinzător (CETA) semnat între Uniunea Europeană şi statele ei membre şi Canada. Guvernul a fost reprezentat prin Alexandru Micula secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Adrian Marius Dobre, secretar de stat în carul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

În cadrul dezbaterilor, preşedintele Ilie Niţă a dorit să afle cât mai multe detalii legate de acest acord economic, cât şi planurile Guvernului de a profita de oportunitatea deschisă de acesta, având în vedere că schimburile comerciale ale României cu Canada au fost, până în prezent, nesemnificative din punct de vedere economic, în lipsa unor facilităţi pentru producătorii şi exportatorii români şi canadieni.

„Adrian Marius Dobre, secretarul de stat din partea MMACA a prezentat avantajele pe care le aduce acest acord comercial, și anumă că va elimina elimină 99% din barierele din calea importurilor şi exporturilor libere, eliminând tarife vamale şi facilitând accesul Canadei la piaţa liberă Europeană. În plus, facilitează investiţiile transoceanice de ambele părţi, uşurând accesul companiilor canadiene în spaţiul European şi viceversa. În plus, e de reţinut faptul că semnarea acestui acord economic de către România a fost condiţionată şi de eliminarea vizelor de călătorie pentru cetăţenii români în Canada”, a explicat Ilie Niță. El a mai spus că în urma dezbaterilor, senatorii Comisiei pentru dezvoltare regională au hotărât în unanimitate să avizeze favorabil proiectul de lege, dar și că în condițiile în care este vorba de ratificarea unui tratat, Senatul este camera decizională.

Ilie Niță a mai declarat că ultimul punct al ordinii de zi a fost propunerea legislativă privind Legea muntelui. La dezbaterea pe această propunere legislativă, iniţiată de un număr de deputaţi şi senatori PSD şi ALDE, au participat reprezentanţii Agenţiei Zonei Montane, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Ilie Niță a spus că rolul iniţiativei este acela de a reglementa modalităţile de protecţie şi de dezvoltare inteligentă, durabilă şi incluzivă a zonei montane. „Guvernul a subliniat importanţa acestei legi pentru actualizarea unui cadru legal propice dezvoltării economice a zonelor de munte ale României, zone în general defavorizate. În acelaşi timp, este important de reţinut că orice dezvoltare economică a zonei de munte trebuie făcută cu un respect deosebit faţă de mediul înconjurător, limitând impactul activităţilor economice asupra acestor zone”, a afirmat Ilie Niţă.