Senatorul ALDE de Suceava, Ilie Niță, și-a justificat astăzi în cadrul unei conferințe de presă, decizia de a părăsi partidul de pe listele căruia a ajuns în Parlament și de a adera la PSD. Niță susține că principalul motiv îl reprezintă horătârea ALDE de a ieși de la guvernare care nu coincide cu viziunea sa politică. Ilie Niță a precizat că în 2016 a făcut niște promisiuni oamenilor pe care nu le poate duce la îndeplinire decât dacă este la guvernare. ”În 2016 în urma alegerilor parlamentare am fost validat senator din partea ALDE. Astăzi a venit timpul ca să-mi iau rămas bun de la cooperarea pe care am avut-o cu colegii mei de la ALDE și asta datorită faptului că viziunea mea este cu totul diferită față de cei care au luat hotărâri în ALDE și hotărârea importantă în momentul de față este cea de a ieși de la guvernare. Consider că nu vreau să fiu asimilat cu această hotărâre a celor care au constatat că este bine de a ieși de la guvernare întrucât în 2016 am făcut niște promisiuni electorale sucevenilor, românilor și doresc ca aceste promisiuni electorale să fie duse la îndeplinire. Nu vreau ca cetățenii când se întâlnesc cu mine pe stradă să mă considere un laș să spună că ne-ai promis și nu te-ai ținut de cuvânt și ne-ai abandonat. Consider că este un act de demnitate din partea mea de a sprjini guvernul actual pe mai departe de a fi alături de cei din PSD în guvernarea României”, a explicat Ilie Niță.

Niță a avut numai cuvinte de laudă la adresa programului de guvernare al PSD. ”România trebuie guvernată și consider că trebuie sprijinită această guvernare, o guvernare care a fost de departe în folosul românilor, al cetățenilor, o guvernare care a fost alături de români și s-a văzut acest lucru. Există un program de guvernare pe care nu l-a avut nici un alt partid atât de bine pus la punct, un program care să înglobeze toate ramurile de activitate din economia românească. Consider că trebuie să fiu alături de guvernul actual ca proiectele începute să fie duse la îndeplinire. Bineânțeles că nu toate proiectele au fost realizate până acum că nu se fac bătând din palme dar sunt proiecte care au fost începute, sunt proiecte care au fost definitivate, sunt altele care așteaptă să fie definitivate și așteaptă un sprijin din partea guvernanților, din partea parlamentarilor astfel încât românii să se bucure pentru faptul că eu îmi doresc ca românii să trăiască bine, ca românii să circule pe străzi bune fără gropi,să beneficieze de autostrăzi. Îmi doresc ca cetățenii să beneficiezse de condiții bune în spitale, îmi doresc ca cetățenii să-și ducă copii la școli care să nu mai aibă WC-ul în fundul grădinii ci să ofere condiții deosebite. Consider că este o responsabilitate a mea pentru votul de încredere pe care mi l-au acordat sucevenii, pentru votul de încredere românii de a continua această guvernare alături de PSD”, a spus senatorul sucevean.

”Vreau să spun că la nivel național PSD este o forță, este un partid puternic care nu a dezmințit iar la nivel local colaborarea între PSD și ALDE a fost o colaborare bună. Ne cunoștem de suficient de mult timp cu cei din PSD Suceava, ei îmi cunosc capacitățile și le mulțumesc că m-au acceptat ca să fac parte din marea echipă a PSD, din marea echipă a social democraților”, a mai spus Ilie Niță.