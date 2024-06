Ilinca Vandici dă de pământ cu fostul soț! Prezentatoarea de la Kanal D2 a rupt tăcerea cu privire la divorțul de tatăl băiețelului său care a stârnit un val de reacții dure. Acum vedeta a clarificat lucrurile după ce Andrei Neacșu ar fi înșelat-o, notează click.ro.

După divorț a fost pusă la zid pentru că realitatea în cele din urmă nu a mai corespuns cu declarațiile de la acel moment. Recent, vedeta a clarificat totul în legătură cu acest moment delicat din viața sa, chiar în podcast-ul pe care îl moderează, într-o discuție cu Costel Bojog.

Costel Bojog: Sunt lucruri greu de iertat, am început să fiu mai înțelegător cu anumite lucruri, nu știi cum te lucrează viața și cum te pune în situații.

Ilinca Vandici: Exact cum mi s-a demonstrat mie, că nu pot să iert chiar orice sau mă rog, la nivel spiritual, în relație cu Dumnezeu și cu mine, da, pentru mine pot să iert, în suflet, dar nu accept.

Costel Bojog: Trebuie să fim îngăduitori cu noi înșine, că e greu, neputințele noastre sunt multe și cerem prea mult de la noi. O să vină un moment în care o să fii mai matur o să gândești altfel și o să treci peste. Dacă nu poți, aia e’

Ilinca Vandici: Dar știu că o dată ai făcut și o glumă, aveai în spectacol o glumă vis a vis de gafa asta a mea?

Costel Bojog: Nu am făcut-o eu, mi se pare că a făcut-o Raul, un coleg.

Ilinca Vandici: Râdea lumea?

Costel Bojog: Da. Cred că a făcut un story mai degrabă, nu știu dacă era o glumă. Cred că știu despre ce e vorba, e Raul care a făcut, despre înșelat. Sunt unele femei care acceptă această situație.

Ilinca Vandici: Eu nu am zis că accept, am zis că iert, drept urmare uite că nu am acceptat. Pe mine mă interesa dacă a râs lume ala glumă, asta-i important. Dacă România e fericită…

