După ce a petrecut o vară ca pe ace, Ilinca Vandici este foarte bucuroasă că filmările pentru reality-show-ul pe care-l prezintă la Kanal D s-au reluat. Deși este bucuroasă că a revenit pe platourile de filmare, Ilinca nu se îmbată cu apă rece, ci este conștientă că mai este mult până să scăpăm de amenințarea virusului COVID-19. Totuși, cu o putere cu care deja ne-a obișnuit, este determinată să ia ce-i mai bun din toate.

Click!: Cum ai petrecut vara? Ai reușit să ai vreo vacanță? Dacă da, pe unde și cum a fost, având în vedere pandemia?

Ilinca Vandici: Vara aceasta a fost total diferită față de celelalte, aici mă refer doar la ultimii ani. Am reușit să plec și în vacanță, până în Grecia, am fost și pe la noi, la mare, la munte, precum și în Bucovina. M-am bucurat foarte mult de aceste experiențe și am încercat să iau doar partea bună din tot ce s-a petrecut din cauza pandemiei. Am descoperit locuri minunate, chiar am fost încântată de locurile pe care le-am vizitat, de cum s-a transformat Romania din punct de vedere turistic.

Ilinca Vandici s-a decis abia recent să dezvăluie cum a ajuns să prezinte „Bravo, ai stil!” la Kanal D. „Nu știam încotro o să se ducă viața mea. Cert este că exact atunci când mă așteptam mai puțin a venit propunerea de a participa la casting. Probabil mulți dintre voi vă gândiți că o dată ce ai o anumită experiență în domeniu nu mai ai de ce să mai dai casting. Ei bine, nu, să știți că trec prin astfel de examene profesionale pentru că fiecare proiect în sine este diferit și mi se pare că trebuie să găsești omul potrivit pentru proiectul potrivit.”.

