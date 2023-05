Prințul William este unul dintre cei mai iubiți membriiai Familiei Regale, iar ultimele imagini cu el au făcut senzație pe internet! Cum ar arăta prințul dacă și-ar face transplant de păr și și-ar pune dantura la punct?

De-a lungul timpului în presă au apărut diverse reacții cu privire la chelia pe care o are William, însă acesta a ales să nu facă nimic în legătură cu acest subiect. De multe ori, prințul a fost apreciat pentru curajul și asumarea sa de a-și purta chelia cu mândire. Ei bine, recent, un Tiktok în care apare prințul William a reușit să strângă mii de vizualizări și aprecieri! În imagini acesta este înfățișat cu o schimbare de look radicală, adică cu transplant de păr și dantura ca nouă, notează click.ro. Adevărul este că Prințul de Wales arată ca un star de cinema! Contrar, însă așteptărilor, imaginile au stârnit reacții prin care utilizatorii îi iau apărarea lui William și consideră că este perfect normal modul în care acesta se afișează și că nu are nevoie de nicio schimbare!

Sursa foto: Facebook

