Patru urși la o hrănitoare la Direcția Silvică Suceava din cadrul Romsilva

Imagini senzaționale cu patru urși ieșiți la un punct de hrănire pentru cervide și mistreți amenajat de pădurari într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Broșteni din cadrul Direcției Silvice Suceava.Filmarea a fost realizată de colegul nostru Cătălin Gemănar, șeful Ocolului Silvic Broșteni.Regia Națională a Pădurilor – Romsilva gestionează 248 de fonduri cinegetice și asigură faunei anual, peste 5000 tone de hrană complementară și 300 tone de sare.Hrănirea este intensificată în perioada rece a anului, iarna, când datorită condițiilor vitrege de mediu, hrana naturală este deficitară.Directia Silvica Suceava administrează la cele mai inalte standarde de profesionalism prin intermediul celor 24 de ocoale silvice, peste 270 de mii de hectare păduri de stat, din care 21.000 de hectare prin intermediul Ocolului Silvic Broșteni.Credit: Cătălin Gemănar, Direcția Silvică Suceava*****Four bears at feeding points in forests in Broșteni Forest District, Suceava County, in #Romania#DezvoltareDurabilă #ConteazăPentruViitor #Păduri #Silvicultură#România #Natură #Forests #wildlife #faună #Suceava #Brosteni

