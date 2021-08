Că tot se apropie weekend-ul ne-am gândit să vă bucurăm privirile cu câteva imagini din lumea tăcută a faunei și florei Bucovinei, imagini surprinse recent în zona Barnar pe Valea Bistriței, una din cele mai frumoase zone ale județului Suceava. Fluturi, bondari, cosași uriași, flori, într-o adevărată simfonie a culorilor.

