Emma Heming Willis și Bruce Willis au aniversat 14 ani de la nuntă într-un cadru restrâns cu familia și cei mai buni prieteni alături. Cu această ocazie, Emma a distribuit pe rețelele sociale imagini inedite de la reînnoirea jurămintelor, care a avut loc în urmă cu patru ani, când cei doi au împlinit 10 ani de căsnicie, notează click.ro.

”La cea de-a zecea aniversare am decis să ne reînnoim jurămintele în același loc în care am spus DA în 2009. Sunt atât de fericită că am făcut asta”, a scris ea, potrivit sursei citate.

”Să profiți de orice ocazie pentru a reuni și celebra familia și prietenii. Sunt momente frumoase, pe care le poți folosi pentru a-ți construi amintiri pentru o viață întreagă”, a mai scris ea în dreptul imaginilor în care cei doi soți apar îmbrăcați în haine albe și sunt foarte fericiți.

