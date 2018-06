Conferintele BTL Design si trustul de presa Agora Group SA au organizat in data de 21 iunie 2018, la Suceava, a cincea editie a programul de evenimente „Solutii pentru dezvoltarea IMM-urilor 2018”. Evenimentul a avut loc la hotel Bucovina incepand cu ora 9:30.

Si la aceasta editie, prima sesiune de dezbateri a a adus in discutie rolul important pe care il au autoritatile locale in dezvoltarea mediului de afaceri. Din partea institutiilor locale au fost prezente Institutia Prefectului Suceava reprezentanta de doamna prefect Silvia Boliacu si Consiliul Judetean Suceava reprezentant de doamna Savin Ionel, sef serviciu, care au raspuns intrebarilor din audienta si au prezentant principalele activitati concrete pe care institutiile le intreprind in sprijinul mediului de afaceri.

In inchiderea primei sesiuni doamna Liliana Agheorghicesei, presedinte la Federatia Femeilor de Afaceri din regiune Nord-Est si al Asociaţiei Patronatul Judeţean al Femeilor de Afaceri din Întreprinderile Mici şi Mijlocii Suceava a prezentat proiectele A.C.A.S.A. si Startup 4 Diaspora, prin care Patronatul Femeilor de Afaceri din IMM va sprijini persoanele fizice din diaspora sa primeasca pana la 40.000 de euro pentru infiintarea unei afaceri.

In cea de-a doua sesiune a prezentat oportunitati de finantare bancara domnul Constantin Cucos, Director sucursala CEC Bank Suceava. Doamna Frasina Apavaloaie, analist financiar la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) a venit in completarea ofertelor de finantare cu solutii de garantare dedicate IMM-urilor. Sesiunea a continuat cu o prezentare a domnului Burgheaua Danut, director executiv AJOFM Suceava in care a detaliat programele derulate prin care se sprijina integrarea fortei de munca. In incheierea sesiunii doamna Camelia Cocarla, Inspector munca la Inspectoratul Teritorial de Munca Suceava a raspuns intrebarilor audientei in probleme legate de legislatia muncii.

Ion Radu manager al programul de conferinte „Solutii pentru dezvoltarea IMM-urilor” a sustinut ca : „Suceava are resurse si poate sa devina un motor regional de dezvoltare economica daca firmele mici si mijlocii vor avea infrastructura necesara pentru dezvoltare. Si aici autoritatile locale, sunt cele care au un rol primordial in stimularea dezvoltarii companiilor din sectorul IMM prin investitiile si politicile publice pe care le promoveaza ”

Repectand traditia programului de evenimente in inchiderea evenimentului a fost organizata o tombola la care premiile au fost oferite de catre Aur’a, singura apă din România premiată cu trei stele de aur la Bruxelles, în 2016 și 2017, cu distincția Superior Taste Award, de către Institutul Internațional pentru Gust și Calitate.

Si la acest seminar organizatorii au pus la dispozitia IMM-urilor participante un stand in care acestea au putut sa-si expuna materiale tiparite de promovare a produselor si serviciilor proprii in mod gratuit.

„Solutii pentru dezvoltarea IMM-urilor” a demarat in 2006 ca un program national de informare dedicat intreprinderilor mici si mijlocii iar de la inceput acest program de evenimente s-a definit ca cel mai amplu proiect privat de informare dedicat sectorului IMM care se deruleaza pe teritoriul Romaniei. In continuarea programului, in 2018, se vor desfasura seminarii de informare si dezbateri dedicate oamenilor de afaceri in alte 5 resedinte de judet din Romania: Iasi, Deva, Timis, Targu Jiu si Alba Iulia.

Participarea IMM-urilor la acest program de evenimente este libera si se face pe baza de invitatie sau prin inscrierea la unul dintre cei doi organizatori: BTL Design sau Agora Group SA sau online la www.btldesign.ro