IMMUNE Building Standard™, standardul creat pentru a atenua efectele pandemiei de Covid-19, își continuă expansiunea globală începută în 2020. După birouri, spații industriale și rezidențiale, standardul lansat la inițiativa Genesis Property, membru al European Property Federation, acoperă acum și clădirile instituțiilor de învățământ.

St. Catherine’s British School, o școală internațională situată în nordul Atenei, Grecia, a obținut cel mai înalt nivel de certificare IMMUNE Building Standard™, devenind prima instituție de învățământ certificată din lume.

Școala a obținut eticheta IMMUNE™ – Resilient, echivalentul a 5 stele din 5, în urma implementării cu succes a majorității măsurilor incluse în IMMUNE™ Assessment Scoring Index, un instrument de evaluare dezvoltat de Genesis Property. Clădirea dispune acum de sisteme de filtrare a aerului îmbunătățite și beneficiază de o igienizare mai bună în zone esențiale, cum ar fi intrarea principală, lifturile, scările, zonele de contact și mânerele ușilor. În plus, au fost instalate dezinfectante automate pentru mâini la intrarea principală și în holurile de la fiecare etaj.

„Suntem mândri să primim această certificare, accentuând prioritatea noastră strategică pentru crearea și facilitarea accesului la un mediu sănătos pentru întreaga noastră comunitate, în special pentru personalul și studenții noștri. Este responsabilitatea noastră să creăm un cadru și un viitor mai verde pentru generațiile viitoare, iar această certificare confirmă viziunea și misiunea noastră în practică”, a declarat Stuart Smith, CEO și director al St. Catherine’s British School.

Înființată în 1956, în incinta Ambasadei Marii Britanii din Atena, St. Catherine’s British School găzduiește în prezent peste 1.300 de elevi, cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani, de 54 de naționalități. Școala este membru executiv al COBIS (Council of British International Schools), și este acreditată HMC (Head) și IBO World School (International Baccalaureate). St. Catherine’s British School are facilități de predare și opțiuni de recreere remarcabile, inclusiv un teatru de 350 de locuri, laboratoare de știință de ultimă generație, un Fablab de tehnologie de design și multe altele. În plus, sălile de clasă sunt dotate cu tehnologie interactivă de tip tablă inteligentă.

„Această nouă realizare importantă pentru IMMUNE Building Standard™ demonstrează angajamentul puternic pentru crearea unor medii construite mai sănătoase pentru prezent, dar și pentru viitor, precum și versatilitatea și adaptabilitatea standardului. Susținem educația într-un mediu sigur și credem că este responsabilitatea noastră să susținem potențialul generațiilor viitoare. Atingând cel mai înalt nivel, 5 stele din 5, St. Catherine’s confirmă angajamentul de a transforma instituția de învățământ în cel mai bun loc în care copiii își pot demonstra spiritul inovator și creativitatea”, spune Liviu Tudor, fondator al Genesis Property și președinte al Federației Europene a Proprietăților.

IMMUNE™ se bazează pe o investiție practică în Healthy by Design System (HbDS), care le dă posibilitatea operatorilor clădirii să verifice și să ajusteze starea clădirii la un nivel de performanță sănătos, oferind ocupanților spațiul și încrederea necesare pentru o experiență sănătoasă.

Fiecare clădire certificată IMMUNE™ încorporează tehnologii și echipamente specializate, dar și personal dedicat, cum ar fi un IMMUNE™ Steward, pentru a gestiona operațiunile și parametrii de sănătate ai clădirii, conform recomandărilor. Standardul se bazează pe indicele IMMUNE™ Assessment Scoring Index care cuprinde peste 130 de măsuri recomandate pentru implementarea în clădiri, ce includ soluții tehnice pentru inginerie arhitecturală, tehnologie și design.

Un evaluator de clădiri autorizat desfășoară procesul de evaluare al unei proprietăți și recomandă Healthy by Design Building Institute (HDBI) certificarea IMMUNE™ cu una dintre cele trei etichete: Puternic (3 stele), Solid (4 stele) sau Rezilient (5 stele).

Despre IMMUNE Building Standard™

IMMUNE Building Standard™, un standard global inovator care certifică reziliența clădirilor la amenințări de sănătate precum pandemia Covid-19, a fost lansat în 2020 de Genesis Property, lider în dezvoltarea de birouri de clasă A în România, cu o experiență de aproape 20 de ani în sectorul imobiliar. Genesis Property deține și administrează peste 150.000 de metri pătrați de spații de birouri de clasa A pentru clienți precum HP, Accenture, Societe Generale, Ericsson, Garanti BBVA, Infineon, Luxoft, Siemens și Alpha Bank, unde lucrează peste 20.000 de angajați.

Prin IMMUNE™, compania își propune să contribuie în mod durabil la crearea clădirilor sănătoase ale viitorului. Conceput ca răspuns la pandemia COVID-19, acest standard este inspirat din tehnologiile și procedurile avansate utilizate cu succes în instituțiile medicale și în unitățile de cercetare și adaptat pentru a fi utilizat în domeniul imobiliar comercial.

immune-building.com

Despre St. Catherine’s British School

St Catherine’s British School a creat un mediu care respectă toate culturile, promovează excelența și fericirea și încurajează toți elevii să își atingă potențialul maxim, cu scopul de a dezvolta persoane care învață mereu și cetățeni globali responsabili. Cu o istorie de peste 65 de ani de predare și educare, școala reunește în prezent elevii de pe plan local care studiază pe termen lung cu elevii din întreaga lume. Datorită excelenței sale academice, școala St. Catherine’s este principala alegere pentru majoritatea familiilor din zonă, dar și de peste hotare, care își doresc o educație britanică de primă clasă într-un context internațional pentru copiii lor.

Școala urmează un curriculum care se bazează îndeaproape pe Curriculum Național din Anglia și Țara Galilor pentru elevii între 5 și 16 ani, toți elevii urmând cursuri de engleză, matematică, științe, TIC, educație fizică și una dintre cele patru limbi moderne. În plus, există o gamă de materii creative și umaniste predate în cadrul diferitelor etape cheie. În ultimii doi ani, toți elevii pot studia pentru Diploma IB completă, iar în cele șase grupe de materii pentru diplomă sunt disponibile o serie de materii.