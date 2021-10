IMMUNE Building Standard™, lansat anul trecut la inițiativa companiei românești Genesis Property cu scopul de a combate efectele pandemiei Covid-19, se extinde dincolo de birouri și spații industriale pentru a acoperi și zona clădirilor rezidențiale. Acest pas reflectă angajamentul solid pentru crearea unui mediu construit mai sănătos pentru viitor, precum și versatilitatea și adaptabilitatea standardului.

Healthy by Design Building Institute (HDBI) a certificat prima proprietate rezidențială din lume cu IMMUNE Building Standard™. One Palace Place, o clădire rezidențială de lux din Londra, Marea Britanie, administrată de Navana Property Group, a primit eticheta IMMUNE™ – Strong, devenind prima proprietate rezidențială care primește această distincție. Situată în prestigiosul cartier Westminster, One Palace Place dispune de 35 de apartamente private, concierge disponibil 24/7 pentru rezidenți, alături de o sală de teatru cu 312 locuri, un studio cu 120 de locuri, precum și un restaurant și un bar deschis publicului larg.

Obținerea certificării IMMUNE™ pentru clădirea rezidențială deținută de Navana Property Group este rezultatul implementării cu succes a majorității celor 135 de măsuri incluse în IMMUNE™ Assessment Scoring Index, un instrument de evaluare dezvoltat de Genesis Property, un membru important al European Property Federation și dezvoltator de birouri de clasa A.

Căile de intrare și de ieșire ale One Palace Place au fost fie reconfigurate, fie dotate cu sisteme touchless. În același timp, clădirea beneficiază acum de o igienizare îmbunătățită a zonelor de contact și de trecere, cum ar fi intrarea principală, lifturile, scările și mânerele ușilor, în timp ce la intrarea principală și în holurile lifturilor de la fiecare etaj au fost instalate sisteme automate pentru dezinfectarea mâinilor.

Echipa care se ocupă de administrarea clădirii și stewardul dedicat IMMUNE™ au beneficiat de training suplimentar, de echipamente de protecție PPE și de protocoale de curățare în profunzime a zonelor de relaxare destinate personalului. Navana Property Group și-a aliniat, totodată, politicile operaționale la standardul IMMUNE™, atât la nivel corporate, cât și pentru rezidenți, vizitatori și contractori, în special în ariile care vizează continuitatea activității și bunăstarea oamenilor.

„Facem acum încă un pas important în călătoria noastră care a început în aprilie 2020, la scurt timp după izbucnirea pandemiei, când am dezvoltat IMMUNE Building Standard™ ca un proiect de referință pentru clădirile sănătoase ale viitorului. Am parcurs un drum lung de atunci și am valorificat expertiza relevantă dobândită în crearea unor medii construite mai sănătoase în care oamenii își petrec cea mai mare parte a timpului, fie acasă, fie la locul de muncă. Experiența noastră cu acest standard inovator și abordarea vizionară a Navana au condus la prima clădire rezidențială certificată IMMUNE™ din lume, deschizând calea pentru casele noastre post-pandemice”, a spus Liviu Tudor, fondator al Genesis Property și președinte al European Property Federation.

IMMUNE™ se bazează pe o investiție practică în Healthy by Design System (HbDS), care încorporează o rețea de senzori specializați care măsoară parametrii mediului interior, cum ar fi aerul, umiditatea, temperatura sau nivelul de CO2. Datele privind performanța clădirii sunt colectate în timp real, permițând operatorului clădirii să verifice și să ajusteze starea clădirii la un nivel de performanță sustenabil, oferind ocupanților spațiul și încrederea necesară pentru o experiență de viață sănătoasă. Fiecare clădire certificată IMMUNE™ încorporează tehnologii avansate, echipamente specializate și personal dedicat, un IMMUNE™ Steward, pentru a gestiona operațiunile și parametrii de sănătate ai clădirii, conform recomandărilor din standard.

Build Green, un evaluator de clădiri independent și autorizat și un contribuitor la dezvoltarea IMMUNE Building Standard™, desfășoară procesul de evaluare și recomandă certificarea IMMUNE™ a unei proprietăți cu una dintre cele trei etichete: Puternic (3 stele), Solid (4 stele) sau Rezilient (5 stele).

”Anul trecut, oamenii au petrecut probabil mai mult timp ca niciodată acasă, dar, în timp ce am asistat la schimbări în modul în care birourile sau magazinele sunt gestionate pentru a menține oamenii în siguranță, au existat puține discuții despre ce ar trebui să se întâmple într-un cadru multi-rezidențial. Oamenii doresc mai multă siguranță, în timp ce învață să trăiască cu Covid-19 și ne pregătim cu toții pentru posibile focare viitoare. Nu este vorba de a crea spații sterile, ci de a face schimbări raționale de design și management. Certificarea IMMUNE™ arată angajamentul nostru, în calitate de administratori profesioniști de proprietăți și active, de a face tot ce ne stă în putință pentru a ne menține clienții sănătoși și în formă”, spune Mark Fitzgerald, managing director al Navana Property Group.