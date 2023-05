Un accident grav a avut loc în această dimineață la ora 6:21 pe DN 17, în pasul Mestecăniș. Potrivit ISU Suceava, în accident au fost implicate două autoturisme. În urma impactului, doi adulți și doi minori au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Pompierii militari au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă dotată cu echipament pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD, cu sprijinul a două echipaje SAJ.