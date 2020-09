Accident rutier mortal produs în această după amiază pe raza comunei Dumbrăveni pe drumul spre Verești. Un motociclist de 27 de ani și-a pierdut viața după ce s-a izbit cu motorul într-un autoturism. ”Au intervenit pompierii militari cu modulul SMURD, autospeciala de descarcerare si ambulanta SMURD TIM. Motociclistul era inconstient si i s-au aplicat manevre de resuscitare

Din nefericire, a fost declarat decedat”, a relatat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată.

