O echipă a secției de Ortopedie a Spitalului Județean Suceava a realizat o interventie chirurgicala complexă care a constat în reconstrucția – artrodeză a gleznei drepte și folosirea de alogrefă morcelată osoasă pentru umplerea unui defect osos restant, importata de la banca de țesuturi de la Spitalul Colentina București, Intervenția chirurgicală a avut loc la finalul lunii noiembrie.

Pacienta de 44 de ani a fost victima unui accident prin cădere de la înălțime în luna mai 2021, soldat cu o fractura cominutiva, cu destrucție osoasă severa, deschisa, de pilon tibial, redusa si fixata chirurgical în urgenta cu placi autoblocante din titan.

„Evoluția a fost trenantă, grevată de suprainfecție și necroză osoasă masivă. S-a efectuat tratament antibiotic țintit pe sensibilitatea microbiologica, având colaborare permanenta cu dr. Cristina Nicolae, medic primar boli infecțioase. Etapa a doua a constat în asanarea infecției si extragerea materialului de osteosinteza, fiind efectuata în luna septembrie 2022. Se constata absenta intraoperatorie a consolidării, cu prezenta de necroza osoasa si fibroza secundara. Se practica cura pseudartrozei cu extragerea țesutului osteo-fibros necrozat, lăsând un defect osos sever. S-a practicat fixarea externa a gleznei, tratament antibiotic prelungit, cu evoluție favorabila, scăderea probelor inflamatorii si asanarea infecției. Se decide intervenția chirurgicala finala, de reconstructie-artrodeza a gleznei, folosind un implant în premiera în secția noastră, respectiv tija blocata retrograda de tibie cu inserție calcaneana. De asemenea, s-a decis, în scopul umplerii defectului restant de tibie, folosirea de alografă morcelata osoasa, importata de la banca de țesuturi, cu sprijinul d-nului dr. Andrei Nica, căruia ii mulțumim.

Evoluția postoperatorie a pacientei a fost favorabila, cu cicatrizare normala si absenta fenomenelor inflamatorii si infecțioase, pacienta fiind monitorizata periodic la 72 de ore, clinic si paraclinic, în colaborare cu secția de boli infecțioase.

Particularitatea deosebita a acestui caz este reprezentata de complexitatea si durata tratamentului medico-chirurgical, cu implicare multidisciplinara, la o pacienta de varsta medie, activa, la care s-a reușit atât asanarea focarului infecțios cat si rezolvarea simultana a doua leziuni grave si anume: defectul major osos ca urmare a neconsolidării cat si degenerescenta articulara posttraumatica severa ( artroza de glezna dreapta). Aceste doua tehnici combinate ( de stabilizare si grefare), asigura evoluția spre consolidare rapida a focarului, pacienta putându-și relua în siguranță activitatea fizica si mersul, intr-un interval de timp mai scurt decât în cazul aplicării altor tehnici de tratament.

Pacienta s-a externat la 7 zile postoperator, cu imobilizarea gleznei pentru 6 săptămâni, urmând a relua mersul cu sprijin după bilanțuri clinice si imagistice periodice, probabil după 10-12 săptămâni postoperator”, a declarat dr. Răzvan Codrin Bandac medic primar ortoped, șeful secției Ortopedie a Spitalului Județean Suceava.

Echipa operatorie a fost formata din dr. Răzvan Codrin Bandac, dr. Rareș Voinea, medici primari ortopezi, dr. Cristina Molie medic rezident ortopedie pediatrica, dr. Dorin Stănescu, medic primar ATI, echipa de asistenți medicali formata din Corina Boiculesei si Robert Rusu.

Intervenția a durat aproximativ 4 ore si a fost efectuata cu rahianestezie.