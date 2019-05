Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, coordonată de Sanda-Maria Ardeleanu, a primit o importantă donaţie de publicaţii din partea Arhivei „Eugeniu Coşeriu”, de la Universitatea din Tübingen, Germania. Donaţia va constitui baza înfiinţării unui Centru European de Studii Integraliste în cadrul USV. Conform unui comunicat al instituției academice, este vorba de aproximativ 700 de titluri, cuprinzînd peste 5.000 de publicaţii periodice şi seriale din biblioteca personală a lui Eugeniu Coşeriu, dar şi de un număr impresionant de extrase din articolele lingvistului. Acestea au fost selectate şi împachetate în 89 de cutii, care, prin grija rectorului Valentin Popa, au ajuns la Biblioteca universitară suceveană. Considerat unul dintre cei mai mari lingvişti ai lumii din a doua jumătate a secolului XX, Eugeniu Coșeriu, care a trăit între anii 1921 și 2002, a ţinut mai multe prelegeri şi conferinţe la USV între anii 1992 și 2001. Eugen Coșeriu este Doctor Honoris Causa al peste 30 de universităţi din întreaga lume, inclusiv al celei din Suceava, şi primul cetăţean de onoare al Sucevei.

