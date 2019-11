Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României, în parteneriat cu Asociația Sărbătoarea Gustului, organizează, marți, 26 noiembrie, conferința internațională „Împreună combatem risipa alimentară‘’, dedicată măsurilor pentru reducerea risipei alimentare, incluse în obiectivul de dezvoltare durabilă 12 din Strategia națională de dezvoltare durabilă a României 2030.

Evenimentul va avea loc la Hotel Crowne Plaza din București, sala Grand Ballroom, începând cu ora 10.00 și va fi deschis de László BORBÉLY – consilier de stat, coordonator al Departamentului de Dezvoltare Durabilă al Guvernului României, urmând să ia cuvântul reprezentanți ai instituțiilor internaționale, ai ministerelor, instituțiilor interne, companiilor private, organizațiilor neguvernamentale implicate în combaterea risipei alimentare.

Keynote speaker va fi Nabil GANGI – Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Deputy Regional Representative for Europe and Central Asia. De asemenea, în cel de-al doilea panel va avea o intervenție și secretarul general al Federației Europene a Băncilor de Alimente, Angela FRIGO. Din partea autorităților române vor mai vorbi în deschiderea evenimentului ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Adrian OROS și vicepreședintele Comisiei pentru agricultură, industrie alimentară și dezvoltare rurală din Senat, Barna TÁNCZOS.

Temele primei sesiuni vor fi:

Facilități și constrângeri întâmpinate în implementarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 216/2016 privind diminuarea risipei alimentare

Măsuri efective pentru combaterea risipei alimentare și efecte estimate

Reducerea risipei alimentare la marii retaileri, HoReCa, procesatori, distribuitori, etc

În sesiunea a doua vor fi abordate următoarele teme:

Exemple de bune practici la nivel de UE și internațional

Modele interne de business-uri care au integrat reducerea risipei alimentare, responsabilități și beneficii

Rolul operatorilor receptori în reducerea risipei alimentare

Sfaturi practice pentru consumatori și beneficii la nivel de buget personal

Risipa alimentară reprezintă o preocupare economică, ecologică, precum și etică. La nivelul Uniunii Europene sunt generate anual 88 milioane tone de deșeuri alimentare. România se află pe locul 7 în Uniune la acest capitol, cu peste 6000 de tone de alimente aruncate zilnic. Reducerea acestor cantități va avea un impact considerabil în implementarea celor 17 Obiective pentru Dezvoltare Durabilă și va contribui la combaterea încălzirii globale, creșterea accesului la resurse pentru persoanele dezavantajate și la economii pentru fermieri, companii și gospodării.

Scopul conferinței este de a oferi o platformă pentru dezbatere între decidenți la înalt nivel din cadrul instituțiilor europene, miniștri din Guvernul României, parlamentari și alți reprezentanți de seamă din mediul academic, institute de cercetare, societatea civilă, bănci de alimente, mari companii din retail și industria HoReCa, legat de acțiuni concrete și bune practici care să conducă la o implementare eficientă a legislației specifice și implicit la combaterea risipei alimentare.

În cadrul evenimentului Alain ALEXANIAN, chef cu o stea Michelin, va lansa o carte de alimentație inteligentă și sustenabilă, care conține rețete culinare sănătoase și va oferi sfaturi pentru o atitudine eco-responsabilă în alimentație, deoarece considerăm că în spiritul Agendei ONU 2030 pentru dezvoltare durabilă este necesară promovarea unui stil de viață sănătos.

Despre Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă

În anul 2015, în cadrul lucrărilor summitului ONU de la New York, a fost adoptată Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. Prin acest document ONU a oferit o agendă universală cu obiective clare și cuantificabile. Agenda 2030 include un set de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) şi un plan de acţiune pe următorii 15 ani, pentru eradicarea sărăciei extreme, combaterea inegalităţilor, a injustiţiei şi protejării planetei până în anul 2030. Pentru coordonarea la nivel național a implementării Agendei 2030, a fost înființat în anul 2017 Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului României. Departamentul a coordonat revizuirea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 şi va coordona şi implementarea acesteia. Departamentul funcționează în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea prim-ministrului și este este coordonat de consilierul de stat László Borbély. Activitățile Departamentului pot fi urmărite pe dezvoltaredurabila.gov.ro