De Ziua Dunării, Lidl România anunță continuarea proiectului România Limpede, care anul acesta va avea loc în perioada 23-27 septembrie. Proiectul ajuns la a treia ediție este organizat în parteneriat cu Mai Mult Verde, ASAP (Armata Selectării Atente a Plasticului) și WWF-România (Fondul Mondial pentru Natură) și cuprinde acțiuni de igienizare a malurilor Dunării din 8 localități, dar și o serie de acțiuni educative ce au ca scop conștientizarea efectelor poluării cu plastic. Proiectul România Limpede face parte din Cleanup Collective @Dunăre, o amplă acțiune a Grupului Schwarz, din care Lidl face parte, ce se desfășoară concomitent în 15 țări unde compania este prezentă.

Proiectul România Limpede este o inițiativă de prevenire a poluării cu plastic a apelor și de curățare a plasticului de pe malurile Dunării, inițiat de Lidl România împreună cu 3 ONG-uri, Mai Mult Verde, WWF-România și ASAP încă din 2022. Până acum, în cei doi ani de desfășurare a programului, cu ajutorul a peste 300 de voluntari: membrii comunităților și ai ONG-urilor locale, membrii echipei Lidl și reprezentanți ai autorităților locale, au fost colectate 12,6 tone de deșeuri, dintre care 8,4 tone de plastic.

Proiectul România Limpede va continua de-a lungul Dunării și în anul 2024, punând accentul pe colectarea plasticului de pe malurile fluviului, pe informarea și educarea participanților cu privire la necesitatea protejării apelor și pe integrarea responsabilă a plasticului în viețile lor, reducând astfel impactul negativ al acestor deșeuri asupra mediului. În cadrul noii etape a proiectului, Lidl România alături de Mai Mult Verde, WWF-România și ASAP vor relua acțiunile de igienizare, informare și conștientizare într-un maraton de 5 zile (în perioada 23 – 27 septembrie) de activități la care vor lua parte, din nou, voluntari din comunitățile locale, autorități și angajați Lidl România. Proiectul se va desfășura în Turnu Măgurele, Galați, Drobeta-Turnu Severin, Cernavodă, Oltenița, Giurgiu, Călărași și Mahmudia.

Asociația Mai Mult Verde va coordona activitățile de colectare a deșeurilor de pe malurile fluviului din 6 orașe: Oltenița, Călărași, Giurgiu, Drobeta-Turnu Severin, Turnu Măgurele și Cernavodă. O noutate a proiectului din acest an îl reprezintă organizarea atelierelor de testare a apei, care vor avea loc în 5 din cele 6 orașe. Atelierele reprezintă activități de tip știință participativă care vor implica elevii în măsurarea calității apei de suprafață, cu ajutorul unor kit-uri de testare. Pe lângă aceste ateliere de testare, o proiecție de film documentar va fi organizată în Turnu Măgurele.

WWF–România va organiza o activitate de igienizare în Mahmudia, unde va acționa din nou prin intermediul Patrulei Zero Plastic. În cadrul acestei acțiuni, voluntarii și membrii comunităților și autorităților locale își unesc forțele pentru a preveni poluarea cu plastic în Delta Dunării, prin educație și creșterea gradului de conștientizare. Totodată, aceștia se vor mobiliza pentru a colecta deșeurile existente, protejând astfel frumusețea naturală a Deltei.

ASAP – Armata Selectării Atente a Plasticului va fi prezentă anul acesta cu o nouă activitate educativă, organizată în Mahmudia și Turnu Măgurele, un workshop în care creativitatea va fi utilizată pentru formarea unor deprinderi practice în colectarea separată a deșeurilor, dar și pentru însușirea unor cunoștințe cu privire la protecția mediului.

Proiectul România Limpede este un program care are o viziune pe termen lung, astfel că își propune să revină an de an în comunitățile de pe malul românesc al Dunării. Prin dedicarea și motivația participanților, se urmărește cultivarea și extinderea grijii pentru apele autohtone, contribuind astfel la sănătatea și bunăstarea atât a oamenilor, cât și a mediului înconjurător.

Lidl România a investit constant în reducerea consumului de plastic și în reciclarea acestuia încă de la intrarea pe piața locală. Strategia Lidl România include atât reducerea cantității de plastic utilizat în operațiunile de business, cât și diminuarea cantităților de deșeuri din plastic care ajung în mediu. Retailerul colaborează cu societatea civilă în programe naționale ce promovează colectarea, sortarea și reciclarea plasticului, având un impact semnificativ la nivel național. În cadrul Grupului Schwarz, din care Lidl face parte, măsurile și proiectele de reducere a plasticului derulate de retailer se ghidează după strategia integrată, REset Plastic. Astfel, gândind global și acționând local, Lidl România răspunde constant provocărilor aduse de problema plasticului.