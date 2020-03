Comunicat de presă:

Este momentul să ne gândim la cei mai vulnerabili dintre noi, cei mai expuși la pandemia COVID-19. Primii dintre ei sunt cadrele medicale care intră zi de zi în contact cu pacienții, oferindu-le ajutorul de care au nevoie. În acest moment este nevoie, în primul rând, să le oferim acestor oameni posibilitatea de a-și practica meseria în siguranță pentru a putea ajuta cât mai mulți suceveni.

Așadar, este important să ajutăm personalul medical din cadrul unităților sanitare din județ cu echipamente si produse care, la momentul actual, pot face diferența între viață și moarte. Menționăm că suntem la curent cu redistribuirea unor fonduri la nivel local din partea autorităților publice sucevene, precum și cu celelalte inițiativele voluntare dar considerăm că este nevoie de sprijinul tuturor în aceste clipe iar ajutorul societății civile poate face diferența și poate fi neprețuit.

Menționăm, totodată, că produsele și echipamentele necesare unităților sanitare vor fi achiziționate de către inițiatorii campaniei și donate apoi, asigurând transparență totală a tranzacțiilor și achizițiilor.

Dorim să accentuăm, în același timp, faptul că această campanie nu este despre dificultățile și neajunsurile sistemului medical de stat din România, ci despre importanța unei comunități unite în prevenirea unei tragedii.

Enache Pirtea & Asociații, Grip ADS, Spectrum Medical Center, Asociația Pompierilor Bucovineni, SIG Consulting, Multimedia Factory și Asociația Comunitară Bucovina fac apel către cetățeni spre mobilizare și unitate pentru această urgență locală, națională și internațională, spre binele nostru, al tuturor. Acum este momentul să fim solidari și să oprim împreună extinderea virusului SARS-CoV-2 cu ajutorul donațiilor. Campania se desfășoară și cu sprijinul Fundației Comunitare Sibiu care, pe lângă platforma necesară strângerii fondurilor, ne-a pus la dispoziție și expertiza unui fundraising de succes la nivelul comunității sibiene, reușind să colecteze, până la acest moment, 1 milion de lei în sprijinul luptei pe care și Spitalului Județean Sibiu o duce cu pandemia COVID-19.

Fondurile care vor fi strânse în urma prezentei mobilizări vor fi alocate exclusiv județului Suceava!

Contribuie și TU la lupta contra pandemiei COVID-19 din Suceava! Donează alături de noi!

Suceava are nevoie de 1,5 milioane lei! Dacă fiecare locuitor al județului nostru ar dona 15 lei, am strânge o sumă importantă într-un timp scurt. Dar cum ar fi dacă fiecare dintre noi ar dona 100 de lei? Am reuși să oferim un ajutor imens, atât medicilor din prima linie și nu numai, cât și pacienților, mai ales celor puternic afectați.

Pagina pentru donații (inclusiv plata cu cardul): http://maratonsibiu.ro/impreuna-pentru-suceava

La detaliile transferului se specifică: PENTRU SUCEAVA

Beneficiar: Fundația Comunitară Sibiu

Cont LEI: RO72RNCB0227130116020001, deschis la BCR Sibiu;

Cont EURO: RO18RNCB0227130116020003, cod SWIFT: RNCBROBU, deschis la BCR Sibiu;