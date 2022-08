În dimineața zilei de joi, 4 august, polițiștii din Mălini au fost sesizaţi de către un localnic de 22 ani cu privire la faptul că în seara precedentă, în jurul orei 22.30, a fost lovit de un bărbat de 38 ani din aceeași localitate, în timp ce se afla pe raza satului Poiana Mărului. Din primele verificări s-a stabilit faptul că, în seara de 03.08.2022, în jurul orelor 21.00, în timp ce tânărul de 22 ani se afla într-un bar din satul Poiana Mărului, com. Mălini, jud. Suceava, a avut un conflict cu bărbatul de 38 de ani, pe fondul consumului de alcool, acesta din urmă lovindu-l.

Dorind să aplaneze conflictul, tânărul de 22 de ani s-a deplsat la locuința sa. Ulterior, în livada curții tânărului de 22 ani, ar fi venit bărbatul de 38 de ani având asupra sa o armă și executând două focuri în scopul intimidării tânărului de 22 ani.

Polițiștii au întocmit dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și uzul de armă fără drept, fapte prev. și ped. de art. 193 alin. (1), art. 342 alin. (1) și art. 343 alin. (1) din Codul Penal.

La fața locului s-a deplasat și o echipă din cadrul I.P.J. Suceava – S.A.E.S.P. care, împreună cu lucrătorii S.P.R. 7 Mălini au efectuat cercetarea locului faptei și au audiat persoana vătămată care nu a dorit să fie expertizată din punct de vedere medico-legal și nici nu dorește să depună plângere prealabilă pentru săvârșirea infracțiunii de „Lovire sau alte violențe”

„Au fost efectuate investigații pe raza comunei Mălini, stabilindu-se faptul că bărbatul de 38 de ani a provocat scandal, ceea ce a indignat mai multe persoane prezente în zonă, cercetările fiind extinse și cu privire la săvârșirea infracțiunii de „tulburarea ordinii şi liniştii publice”, faptă prev. de art. 342, alin. 1, art. 343, alin. 1 și art. 371 din Codul Penal cu aplicarea art. 38, alin. 1 din Codul penal”, se arată într-un comunicat al Poliției Suceava.

Astfel, în urma probatoriului administrat în cadrul dosarului penal a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul de 38 ani pentru comiterea infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor”, faptă prev. și ped. de art. 342 alin 1, „uzul de armă fără drept”, faptă prev. și ped. de art. 343, alin. 1 și „tulburarea ordinii și liniștii publice” faptă prev. și ped. de art. 371, toate din Codul penal cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul Penală.

De asemenea, la data de 5 august 2022, în baza mandatului de percheziţie domiciliară emis de Judecătoria Fălticeni, lucrători din cadrul S.A.E.S.P., sprijiniţi de luptători din cadrul I.P.J. Suceava – S.A.S. au procedat la efectuarea unei percheziţii domiciliare la locuinţa bărbatului de 38 ani, situată în com. Mălini, sat. Văleni-Stânișoara, jud. Suceava, ocazie cu care nu fost identificate bunuri interzise la deținere sau care să intereseze cauza penală.

Față de suspectul de 38 de ani a fost luată măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, fiind introdus în arestul IPJ Suceava.

Polițiștii urmează să documenteze întreaga activitate infracţională a acestuia şi soluţionarea cauzei prin unitatea de parchet competentă.