În 12 localități sucevene vor putea fi amenajate pîrtii de schi, ca urmare a aprobării unei legi propuse de senatorul PSD de Fălticeni, Ioan Stan. Parlamentarul a anunțat că, astăzi, a fost votată în Senat inițiativa sa vizînd modificarea legii pentru aprobarea programului național de dezvoltare a turismului „Schi în România”. El a precizat că, astfel, se va clarifica procesul de scoatere din Fondul forestier național sau din circuitul agricol a terenului necesar pentru înființarea de pîrtii. Senatorul Stan a mai spus că scoaterea definitivă din Fondul forestier național se va realiza prin compensare cu teren echivalent și bonitate, iar echivalența valorică se calculează conform legislației în vigoare. Parlamentarul social-democrat a adăugat că propunerea lui a fost formulată în urma discuțiilor pe care le-a avut cu 12 primari din județ care urmează să beneficieze de prevederile actului normativ în vederea dezvoltării turismului. El a apreciat că de noua lege vor beneficia și alte unități administrativ-teritoriale.

Comunicat. „Azi, 28.03.2018, a trecut de votul din Senat propunerea legislativă care are drept obiect modificarea legii 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului “Schi în România” astfel încât să se clarifice procesul de scoatere din Fondul forestier național sau din circuitul agricol necesar pentru amenajarea de pârtii.

În acestă situație scoaterea definitivă din Fondul forestier național se realizează prin compensare cu teren echivalent și bonitate. Echivalența valorică se calculează conform legislației în vigoare.

Am obținut vot de trecerea atât pentru raport cât și pentru lege.

Am inițiat această propunere ca urmare a discuțiilor avute cu edilii celor 12 unitați administrativ-teritoriale care vor beneficia de prevederile acestei legi în vederea dezvoltării turismului. De prevederile acestei legi vor beneficia cu siguranță și alte UAT-uri din țară”.