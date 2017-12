Industria online din Romania si piata de comert online au unul dintre cele mai mari ritmuri de crestere din regiune. In 2014, piata online locala depasea pentru prima data pragul de 1 miliard de euro, estimarile pentru 2017 vizand o incredibila suma ce se va apropia de 3,2 miliarde de euro.

„O asemenea piata are nevoie de forta munca tanara si mai ales calificata”, declara Bogdan Stefan, Managing Partner la agentia seo Digital Metrics.

Astfel au aparut joburi noi pe piata. Cele mai frecvente fiind Social Media Manager, Social Media Specialist, Digital Marketing Strategist, Online Marketing Manager, consultant SEO, Online PR Consultant, Web Copywriter, Content Manager, Community Manager etc.

Ce joburi din mediul online cauta sucevenii?

In trend cu restul tarii, interesul tinerilor din judetul Suceava fata de joburile din domeniul online, a fost, in 2017, in crestere fata de anul 2016. Mai exact, in 2016, in Suceava, s-au inregistrat 1852 de cautari pe internet de locuri de munca in domeniul online, in timp ce anul acesta s-au inregistrat 2520 de cautari, ceea ce reprezinta o crestere cu 26,50% fata de 2016.

Programator, Copywriter si SEO/Social Media/PPC Specialist se afla in topul preferintelor. Cei mai multi dintre sucevenii inclusi in statistica (21,43 %) au fost interesati de un job legat de Programare. De asemenea, 15,08% dintre cautari au vizat un job de Content/Copywritting, adica un procent egal cu cel inregistrat in cazul persoanelor interesate de un job de SEO/Social Media/PPC. Totodata, 13,49% dintre cautari au vizat un job legat de Grafica/Web Design.

35% Dintre cei interesati isi doresc joburi foarte specializate in online!

Statistica realizata pe baza interesului sucevenilor in functie de joburile din domeniu online mai arata ca 34,92% din cautari au vizat alte locuri de munca foarte diferite – business analyst jobs, online manager, data entry operator, digital marketing manager, consultant marketing online, business analyst, etc.

Procentul foarte mare (34,92%) de cautari incadrate la capitolul „alte locuri de munca”, poate fi explicat prin faptul ca mediul online este un domeniu relativ nou pe piata fortei de munca din Romania, iar oamenii nu stiu inca ce anume li se potriveste, mai adauga Bogdan Stefan.

Interesul este insa scazut pentru cursurile de specializare in mediul online!

Desi interesul romanilor (fie ei angajatori sau persoane aflate in cautarea unui loc de munca) este unul foarte crescut cand vine vorba despre mediul online, nu putem vorbi inca despre scoli cu specializari clare in domeniu. De aici si incertitudinea sucevenilor, si a romanilor in general, fata de o specializare anume in domeniul online.

Un argument in plus pentru aceasta explicatie il putem descoperi tot in cadrul statisticii realizate la nivelul judetului Suceava. Mai exact, s-au inregistrat in total 2520 de cautari de locuri de munca in domeniul online si doar 240 de cautari pentru cursuri de specializare in acest domeniu. Altfel spus, doar 9,5% dintre suceveni trec la nivelul urmator, cautand cursuri cu ajutorul carora sa se specializeze.