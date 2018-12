In ultimii ani curentul VINTAGE a redevenit cool, iar asta nu s-a intamplat doar in domeniul fashion. Si in make-up si in multe alte domenii, specialistii spun ca vintage-ul a prins contur din nou.

Tocmai de aceea, pentru un ten impecabil si pentru un make-up spectaculos in noaptea de REVELION sau de-a lungul lui 2019, ne-am gandit sa-ti oferim 20 de trucuri vintage de la veetele de peste ocean.

Iata cele mai apreciate 20 de trucuri despre care discuta vedetele si specialistii in make-up pentru 2019!

1.Aplicati pe baza machiajului diferite tipuri de gloss (in nuante diverse) si combinati totul cu un rosu aprins pe lipstick, pentru un efect puternic „Marilyn Monroe”.

2. Nu evitati uleiul de masline. Incorporati-l pe acesta in ritualurile de zi cu zi in ceea ce priveste infrumusetarea tenului vostru – sfatul specialistei Sophia Loren, cea care spunea mereu ca un element clasic nu are cum sa dea gres nici in era modernista.

3. Regretata Liz Taylor, una dintre cele mai apreciate vedete din cinematografia americana spunea ca somnul este cheia succesului ei. Astfel, pentru 2019, nu utiati de somnul de frumusete.

4. Conturul cu doua nuante diferite de blush – un stil aprobat de catre toti specialistii – un rosu in obraji ca niciodata. Veti practica exact stilul Grace Kelly daca veti tine cont de acest truc.

5. Menta are puterea sa te faca mai frumoasa. Uita de castraveti in mastile pentru cearcane. Zdrobeste doua frunze de menta si plaseaza-le sub ochi. Rezultatele nu vor intarzia sa apara.

6. Vreti ca parul sa va fie intotdeauna admirat? Un pic de parfum imprastiat pe o perie cu ajutorul careia vi-l aranjati nu va strica. In fond, regina frumusetii Coco Chanel facea exact acelasi lucru in vremurile sale de gratie.

7. Practicati exfolierea cu ajutorul clasicelor produse naturale. Katharine Hepburn obisnuia sa mixeze lamaia cu zaharul si cu uleiul de masline pentru o masca exfolianta incredibila. Eficienta e garantata in acest caz. Folositi cu incredere acest truc pentru un ten catifelat si luminos.

8. Linia ochilor se poate accentua si cu alb – spunea Marilyn Monroe. Nu trebuie sa o credeti pe cuvant, insa ar trebui sa incercati cel putin odata. Efectul va fi de ochi mai mari, mai stralucitori.

9. Pentru un par cu adevarat buclat, reveniti la bigudiurile clasice. Cele pe baza de caldura risca sa va arda parul. Incercati metoda clasica si veti fi mai mult decat multumite de rezultat.

10. Introduceti in rutina zilnica a ritualurilor de frumusete uleiul de cocos. Mae West a fost printre primele femei care a apelat la acest truc, iar rezultatul era intotdeauna notabil.

11. Nu uitati sa folositi bicarbonatul de gatit in unele trucuri pentru machiaj. Cum ar fi creionarea unui zambet incredibil de stralucitor. Pe pasta de dinti pe care o folositi, pudrati un varf de lingurita de bicarbonat.

12. Folositi apa rece atunci cand va spalati pe fata dimineata. Apa calda deschide porii, insa apa rece va lasa tenul curat in profunzime.

13. Nu intarziati cu tratamentele faciale. Acestea sunt extrem de importante. Incercati cat mai multe masti naturale, pe baza produselor DIY.

14. Castravetii sunt si ei folositori in continuare. Probabil curentul mastilor ce au in compozitie castraveti nu va muri niciodata. Insa ati incercat vreodata sa ii mixati cu vaselina? Se pare ca Bette Davis a fost prima curajoasa care a incercat. Isi aseza noaptea 2 felii de castraveti pe ochi, deasupra carora ungea un strat subtire de vaselina. Impactul era unul cu totul neasteptat.

15. Polish pentru unghii in aceeasi nuanta cu rujul – clasicul truc de asortare care va prinde intotdeauna. Nu uitati de el!

16. Folositi o sticla de bere goala pentru a va rula parul pe aceasta si pentru a va ridica parul in sus sub forma unui coc. Nu ne credeti? Incercati, efectul va fi unul WOW!

17. Spalati-va parul de fiecare data inainte sa va bagati in pat, pentru o noapte lunga. Adaugati un pic de zeama de lamaie in apa calduta cu care urmeaza sa va clatiti.

18. Old Fashioned Cold Cream – borcanul magic cu crema de fata. Alegeti cremele simple. Lasati deoparte inovatiile si nebunia lansata in ultimii ani in aria produselor cosmetice. Alegeti cremele de baza, care odata va faceau tenul sa arate impecabil.

19. Folositi petalele de trandafir pentru masti de ochi – acestea vor elimina cearcanele si va vor intineri pielea din jurul ochilor.

20. Aloe vera – formula magica a frumusetii. Majoritatea cosmeticelor din ziua de azi folosesc aloe vera. Utilizati acest ingredient in forma pura pentru un efect cat mai eficient.

Iata o lista cu 20 de trucuri pentru un aspect original, cat mai natural si mai frumos. Toate aceste trucuri au fost testate si retestate de vedetele care au lansat pentru prima oara curentul VINTAGE. Daca atunci au functionat… iar acum curentul redevine un trend in moda… de ce nu ar functiona din nou?

Va invitam sa le incercati si sa va bucurati de efectele lor.