Anul 2022 a însemnat și peste 1.400.000 de servicii medicale de policlinică acordate pacienților Arcadia

În 2022, în Spitalul de Cardiologie Arcadia, au fost realizate peste 3.500 de proceduri de cardiologie intervențională.

Portofoliul Spitalului de Cardiologie medicală și intervențională Arcadia s-a extins, prin adăugarea de servicii medicale de electrofiziologie: ablația cu radiofrecvență pentru aritmii cardiace, implantare, interogare și programare stimulator cardiac și defibrilator cardiac/dispozitiv pentru resincronizare cardiacă.

Anul trecut, peste 1.300 de bebeluși au fost aduși pe lume în siguranță în Maternitatea Arcadia.

Echipele medicale Arcadia au realizat 9.500 de intervenții chirurgicale complexe, din peste 20 de specialități, în siguranță totală pentru pacienți.

Cel mai mare furnizor de servicii medicale private din regiunea Moldovei, Arcadia Spitale și Centre Medicale, a încheiat anul 2022 cu o premieră medicală în Europa prin inaugurarea Spitalului de Recuperare Medicală, dar și cu aproape 1.5 milioane de pacienți care au trecut pragul policlinicilor și spitalelor Arcadia.

Cu o strategie investițională constantă, rețeaua Arcadia a continuat să dezvolte specialitățile cheie din clinici și spitale, pentru a garanta accesul pacienților la servicii de cea mai înaltă calitate, în siguranță. De asemenea, echipele medicale Arcadia au continuat să trateze pacienții cu respectul pe care îl merită, oferindu-le încrederea și susținerea de care au nevoie, căutând să vindece nu doar afecțiunea, ci și cauza.

Arcadia: un întreg sistem de sănătate

Inaugurat în 2022, Spitalul de Recuperare Medicală Arcadia, cea mai complexă soluție pentru recuperare medicală din Europa, a însemnat o șansă reală la o nouă viață pentru primii 94 de pacienți internați deja. Cu vârste cuprinse între 12 și 75 de ani, pacienții urmează planuri individuale de recuperare bazate pe tehnologie robotizată de ultimă generație.

Cu o investiție totală de peste 20 milioane de euro, Spitalul de Recuperare Medicală este dedicat pacienților cu afecțiuni post traumatice, musculoscheletale, afecțiuni reumatismale inflamatorii, cardiovasculare, respiratorii, afecțiuni neurologice și neuromotorii care au nevoie de recuperare medicală pentru a-și redobândi mobilitatea și capacitatea de a se mișca independent.

„Spitalul a fost gândit pentru a răspunde tuturor nevoilor pacienților noștri, printr-un circuit unic, ce începe cu o evaluare complexă medicală și personală și continuă cu sesiuni de discuții și un plan aplicat și individual de recuperare medicală pentru fiecare persoană în parte. Tot procesul de recuperare se realizează în echipa extinsă medic-pacient-familie, pentru a ne asigura că pacienții beneficiază de suportul medical și emoțional de care au nevoie.

Cu o investiție de peste 20 de milioane de euro, am dotat Spitalul cu sisteme robotizate de ultimă generație, având la bază factorii esențiali în recuperare: intensitate extinsă, modalitate de tratament adaptată și funcțională, o terapie motivantă și antrenantă pentru pacient. În același timp, am continuat investițiile în întreaga rețea medicală Arcadia, în sprijinul întregii comunități”, menționează Dan Fiterman, General Manager Arcadia – Spitale și Centre Medicale.

Tot în 2022, a fost inaugurat un nou concept de sănătate și frumusețe, Arcadia Medical Beauty. Raluca Fiterman, CEO Arcadia – Spitale și Centre Medicale: „În cadrul acestui concept, îmbinăm tehnologia de ultimă generație cu pasiunea pentru frumusețe și sănătate. Prin planuri individualizate, intervenții de chirurgie estetică și tratamente nechirurgicale cu cele mai spectaculoase tehnologii din lume suntem împreună pe un drum unic către sănătate și stare de bine.

În plus, anul trecut, am întâmpinat în Maternitatea Arcadia peste 1.300 de bebeluși și ne-am asigurat că am putut fi cel mai bun prieten al mamei și copilului în primele zile ale unui nou început.”

În Rețeaua Medicală Arcadia, fiecare gest medical sigur este dublat de bucuria de a fi alături de ceilalți prin consultații și investigații performante și soluții de sănătate personalizate. Astfel, în 2022 s-au realizat peste 3.500 de proceduri de cardiologie intervențională în Spitalul de Cardiologie Arcadia, iar în Centrele de Imagistică Medicală au avut loc peste 65.000 investigații complexe, indispensabile pentru un circuit medical corect al pacientului.

Despre Arcadia – Spitale și Centre Medicale

Arcadia – Spitale și Centre Medicale este cea mai mare rețea medicală multidisciplinară privată din zona de Nord-Est, fondată pe o structură complexă, în continuă dezvoltare.

Echipa medicală de elită, tehnologia de ultimă generație, mediul confortabil și dotările premium sunt doar câteva din motivele pentru care Arcadia Spitale și Centre Medicale este lider de sănătate în regiunea Moldovei.