În județul Suceava, numărul localităților unde nu se înregistrează nici un caz activ de coronavirus a rămas neschimbat, fiind vorba despre 56. Conform Instituției Prefectului, alte 27 de localități au cîte un caz în evoluție, 23 au sub cinci, iar 4 sub 10 cazuri. În patru localități sucevene sînt peste 10 cazuri de infecție cu COVID-19 în evoluție. Astăzi, la ora 09.00, în Spitalul de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” erau internați 468 de pacienți, dintre care 91 COVID-19. 125 de pacienți se aflau în zona tampon și 252 suferă de alte afecțiuni. Din cei 91 pacienți diagnosticați cu noul coronavirus, 51 prezintă forme medii ale bolii, iar 35 forme ușoare. 5 pacienți au forme grave și sînt internați în Secția Anestezie și Terapie Intensivă. Toți aceștia sînt ventilați mecanic. Potrivit ultimei situații transmise de Grupul de Comunicare Strategică, pînă acum, în județul Suceava s-au înregistrat 4.290 de cazuri de coronavirus, dintre care 22 de la raportarea precedentă. 3.661 de persoane au fost declarate vindecate, cu 8 în plus comparativ cu informarea anterioară. Pînă astăzi, pe teritoriul României, au fost confirmate 39.133 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. De la ultima informare au fost înregistrate 994 de noi cazuri de îmbolnăvire.