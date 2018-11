Orange anunţă noua ofertă prin care abonaţii şi clienţii PrePay care optează pentru pachetele Orange Love sunt recompensaţi cu discounturi de până la 300 euro pentru anii petrecuţi în reţea, reduceri de până la 25% la abonamentele de voce mobilă şi o multitudine de dispozitive ideale pentru cadourile de sărbători.

Astfel, clienţii Orange care aleg unul dintre pachetele Orange Love din ofertă, cu internet prin fibră, televiziune prin cablu şi servicii mobile, sunt răsplătiţi cu discounturi de până la 15 euro pentru fiecare an de vechime în reţea şi pot cumula reduceri de până la 300 euro pentru o gamă largă de dispozitive. De la Smart TV-uri, telefoane sau tablete la console şi ceasuri inteligente, cu Orange Love, clienţii se pot bucura de cele mai noi gadget-uri sau pot găsi inspiraţia pentru cele mai frumoase cadouri.

De exemplu, cu noua ofertă de sărbători, clienţii Orange Love se pot bucura de cel mai captivant conţinut TV pe Smart TV-ul JVC de 81 cm, disponibil de la 0 euro. De asemenea, aceştia pot opta pentru pachetul PlayStation®4 500GB format din consolă, controller, un abonament PlayStation Plus valabil 90 de zile şi trei dintre cele mai apreciate jocuri din acest an, God of War, Horizon Zero Dawn şi GT Sport. Pachetul este disponibil în exclusivitate la Orange de la 29 euro, cu bonusul maxim acordat pentru timpul petrecut în reţea.

Clienţii noi în reţea care optează pentru pachetele Orange Love beneficiază în plus de până la 25% reducere la abonamentele de voce mobilă, Orange Me Start, plus 6 luni gratuite pentru serviciile fixe. În cazul clienţilor PrePay, aceştia pot beneficia de discounturi acordate pentru întreaga perioadă petrecută în reţea, dacă aleg să devină abonaţi Orange.

Cu Orange Love clienţii beneficiază nu doar de discounturi atractive pentru produse performante, ci şi de cele mai bune servicii, precum cel mai rapid internet prin fibră conform statisticilor Netograf.ro din semestrul I 2018. În plus, aceştia au parte de 130 de canale cu abonamentul Global, dar şi de cele mai spectaculoase competiţii sportive, UEFA Champions League şi UEFA Europa League, prin canalele Look TV.

Noua ofertă Orange Love beneficiază de promovare TV, online, outdoor, dar şi în magazinele Orange din toată ţara. Informaţii complete sunt disponibile pe: orange.ro/love