Primarul din Adâncata, Viorel Cucu, a anunțat că în această comună au început lucrările la două proiecte cu finanțare europeană. Viorel Cucu a precizat că un proiect ,cu o valoare de 6,454 milioane de lei, vizează modernizarea a cinci kilometri de drumuri din comuna Adâncata. Lucrările vor fi realizat în cadrul unui proiect promovat prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Pleșa. În cadrul aceluiași proiect și comuna Hînţăşti va beneficia de modernizarea a 5 kilometri de drum. „Vestea foarte bună este că pentru acest proiect am semnat ordinul de începere a lucrărilor, am avut primul contact cu constructorul și dirigintele de șantier. Lucrările vor fi realizate de o firmă din Satu Mare”, a precizat primarul din Adâncata.

Pe de altă parte, Viorel Cucu a declarat că în momentul de față se lucrează și la modernizarea și reabilitarea căminului cultural din Adâncata, o investiție de 2,4 milioane de lei. „Sunt lucrări foarte grele pentru că o să trebuiască să dăm jos acoperișul, în totalitate, am dărâmat fostul dispensar veterinar, pentru că acolo vor fi amenajate toalete și spațiul pentru centrală. Lucrurile merg bine și sperăm ca anul viitor, de hramul comunei, pe 26 octombrie, să putem inaugura acest cămin modern”, a spus Viorel Cucu.

El a precizat că după data de 15 august vor începe și lucrările pentru construcția unui pod din beton armat în satul Fetești, în valoare de 891.590 de lei. Viorel Cucu a mai adăugat că în perioada următoare vor începe și lucrările pentru extinderea și reabilitarea școlii cu clasele I-IV din Adâncata. Viorel Cucu a mai amintit că Primăria Adâncata a depus un proiect, la ADR Nord-Est, pentru construcția unei săli de sport la Școala cu clasele V-VIII „Ioan Băncescu”.