A fost una dintre blondele fatele ale scenei teatrului românesc, purta fustițe de o palmă și era recunoscută drept cea mai sexy actriță a vremurilor. După ani de zile de trăit în păcat, Monica Fermo s-a călugărit. Acum poartă numele de Ecaterina și recunoaște că până la 33 de ani a trăit în libertinaj. La acea vârstă a decis să se boteze, notează click.ro.

„Primii mei paşi în viaţă au fost în monstruozitatea patimilor. La 15 ani m-am apucat de fumat, la 17 ani am avut primul amor spiritual şi fizic şi, de acolo, totul s-a derulat cu o viteză extraordinară către hăul de nepătruns cu mintea. Au urmat desfrânări, avorturi, beţii, petreceri. În tot ce am făcut, am ales non-valoarea. În copilărie și tinerețe am fost rebelă și non-conformistă, de fapt eram în căutarea libertății. După o viață derulată numai în patimi, în păcate și în libertinaj, cu o meserie complet diferită de mănăstire, am ajuns să primesc taina sfântului botez, să-l cunosc, să-l primesc și să-l trăiesc în inimă, în minte și în suflet pe Hristos. L-am cunoscut pe Dumnezeu în cel mai liber mediu: cel al artiștilor. Greutatea păcatelor mele era atât de mare că mă apăsa fizic și dintr-o dată m-am eliberat”, a povestit femeia, pentru Atalas TV, conform sursei citate.

